El paso a Chile continúa cerrado: el pronóstico para el fin de semana

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado por las fuertes nevadas en cordillera . La medida preventiva rige desde el miércoles por la tarde, cuando empeoraron las condiciones meteorológicas en zonas cordilleranas.

Según el pronóstico de la Dirección Provincial de Defensa Civil, durante este viernes continuará el mal tiempo durante toda la jornada, con mejora hacia el amanecer del sábado.

Si bien se espera que mejore el tiempo, las temperaturas podrían alcanzar los - 25º, complicando las tareas de control de hielo. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

A partir del sábado, se anunció que por varios días habrá buen tiempo en alta montaña. Tanto el sábado como el domingo se espera cielo despejado.

paso a chile 2.v1 La nieve acumulada supera los 60 centímetros. Osvaldo Valle

Los equipos especializados trabajan con maquinaria específica para monitorear las condiciones del terreno. Por el momento, la nieve acumulada ya alcanza los 60 centímetros en la Ruta 7.

Autoridades recomiendan consultar periódicamente los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la reapertura del paso a Chile.