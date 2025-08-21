El Paso a Chile permanecerá cerrado por la acumulación de nieve en la ruta 7

Las autoridades de Vialidad Nacional mantuvieron este jueves la suspensión del tránsito en el Paso a Chile debido a las persistentes nevadas que afectan a la zona cordillerana.

Las autoridades de Vialidad Nacional mantuvieron este jueves la suspensión del tránsito en el Paso a Chile debido a las persistentes nevadas que afectan a la zona cordillerana. La medida preventiva comenzó a regir desde el miércoles por la tarde, cuando las nevadas se intensificaron considerablemente en alta montaña. Los equipos especializados trabajan con maquinaria específica para monitorear las condiciones del terreno. La nieve acumulada alcanza los 60 centímetros en la ruta 7.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanece completamente inaccesible tanto desde territorio argentino como chileno. Las condiciones meteorológicas adversas representan un riesgo significativo para la circulación vehicular en esta zona montañosa. Personal especializado de Gendarmería Nacional del Escuadrón 27 Uspallata colabora en las tareas de vigilancia utilizando equipamiento especializado como la oruga Hagglunds.

Paso a Chile - nevadas Los pronósticos meteorológicos indican que las nevadas se mantendrán activas durante toda la jornada del jueves. Las nevadas continuarán hasta las primeras horas del viernes por la noche, según reportaron los servicios meteorológicos. Esta situación climática obliga a mantener la restricción de paso para preservar la seguridad de los usuarios.