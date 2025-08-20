Paso a Chile cerrado por mal tiempo: cuándo podría habilitarse

El paso a Chile permanecerá cerrado este miércoles. ¿Cómo está el tiempo en cordillera?

Los vehículos no podrán circular en ninguno de los dos sentidos del paso a Chile. (Imagen ilustrativa)

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá cerrado este miércoles para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Se trata de un cierre preventivo por condiciones meteorológicas desfavorables para circular en el sector chileno y del lado argentino.

Los pronósticos meteorológicos señalan el ingreso de un frente de inestabilidad que traerá intensas nevadas en alta montaña. Por eso, las autoridades priorizaron la protección de los usuarios ante la posibilidad de incidentes por el tiempo adverso en cordillera.

Cristo Redentor-71 Según el reporte meteorológico brindado por Defensa Civil, el jueves continuará el mal tiempo en alta montaña. Se esperan precipitaciones níveas intensas, iniciando en sector norte-central, extendiéndose al sur. Las nevadas seguirían hasta el viernes a las 20 horas y se prevé una acumulación de nieve de hasta 50 cm. Dados estos factores, se estima que el paso a Chile continuará cerrado.

En tanto, las autoridades también informaron el cierre temporal del Paso Internacional Pehuenche, por lo que no se podrá cruzar hacia el país vecino.