Reabrió el paso a Chile tras el cierre preventivo por mal tiempo

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

Luego de permanecer cerrado debido a las condiciones climáticas en alta montaña, este martes habilitaron el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor. Vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas podrán circular en ambos sentidos de circulación. El horario para cruzar es de 9 a 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

El corredor internacional se mantuvo inhabilitado durante todo el lunes, ya que los informes meteorológicos señalaban inestabilidad en cordillera. Tras realizar el análisis correspondiente, las autoridades de ambos países decidieron habilitar el tránsito.

Cristo Redentor-70 (1) A primera hora de la mañana, las temperaturas en alta montaña son las siguientes:

Uspallata: - 3º

Punta de Vaca: - 9º

Puente del Inca: - 11º

Las Cuevas: - 12º

El pronóstico de Defensa Civil señala que este martes amanece nublado con leve mejora desde las 11 horas. Se esperan precipitaciones moderadas durante la noche y madrugada del miércoles.