Paso Internacional Cristo Redentor: cuál es la situación para cruzar a Chile

Continúa el mal tiempo en alta montaña: cuál es la situación del paso Cristo Redentor para este jueves 21 de agosto.

A última hora del miércoles informaron que el Paso Internacional Cristo Redentor para cruzar de Mendoza a Chile permanecerá cerrado este jueves durante toda la jornada “en ambos sentidos” y “para todo tipo de vehículos”, de manera preventiva.

En el comunicado se expresa que “los informes climáticos anuncian que continúa el frente de inestabilidad con nevadas en alta montaña que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito”.

cristo redentor El comunicado mediante el cual se anunció el cierre del Paso Cristo Redentor. Además, aconsejan que para programar adecuadamente y evitar inconvenientes antes de viajar, lo ideal es consultar el estado del Paso en su sitio oficial.

Se anuncia mal clima en alta montaña Durante la noche del miércoles se reportaron nevadas en cordillera y para este jueves se anuncia “mal tiempo generalizado. Precipitaciones níveas intensas, que se inician en el sector norte-central y se extienden al sur”.