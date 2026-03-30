Intensa búsqueda en alta montaña: un andinista se perdió en la zona del Cristo Redentor

La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza busca a una persona que se extravió al intentar hacer cumbre en un cerro cerca del límite con Chile.

La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza (Upram) busca intensamente a un andinista extraviado en Alta Montaña. De acuerdo a informes oficiales, el hombre se había dispuesto a hacer cumbre en un cerro, en la zona limítrofe con Chile.

De acuerdo a lo expresado por familiares del andinista, el hombre habría alcanzado la cumbre del cerro Santa Elena aproximadamente a las 16:19 del domingo. A partir de ese momento, no se ha vuelto a saber de él. Según pudo saberse, el vehículo del andinista se encuentra estacionado en la zona de Cristo Redentor.

Ante la falta de contacto, su familia dio aviso a las autoridades, que iniciaron la búsqueda. Para intentar dar con el sujeto, personal de Upram y de la Comisaría 23° de Uspallata están haciendo uso del sistema de coordenadas del celular del andinista, quien -de momento- permanece extraviado.

Dónde está ubicado el cerro Santa Elena El cerro Santa Elena es una cumbre ubicada en el Cordón del Plata, cerca del límite internacional con Chile, en la zona del Cristo Redentor. Tiene una altura de aproximadamente 4.500 metros.