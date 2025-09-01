Revelan cuándo llamarán a licitación para ampliar el Acceso Este y el Acceso Sur en Mendoza

El Gobierno provincial avanza en la gestión de los U$S 1.023 millones del dinero del Resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial. Además de una veintena de proyectos de obras provinciales, tanto hídricas como viales y de infraestructura, el Poder Ejecutivo local encarará inversiones millonarias en tramos nacionales de rutas , lo que despertó la crítica de sectores de la oposición, teniendo en cuenta que la inversión debería provenir del Gobierno nacional.

Lo cierto es que este viernes, el gobernador Alfredo Cornejo anunció el llamado a licitación para la reforma de la ruta nacional 143 , que une el Valle de Uco con el departamento de San Rafael; con un desembolso previsto en alrededor de U$S 44 millones.

Donde también habrá novedades en el corto plazo será en la ampliación del Acceso Este (ruta 7) y Acceso Sur (ruta 40), donde la provincia inyectará dinero para mejorar el tránsito de ingreso y salida a la zona del microcentro del Gran Mendoza.

Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura, señaló que están trabajando "en las tres rutas" (143, 7 y 40) pero admitió que el hecho de ensanchar el Acceso Sur y el Acceso Este tiene otro tipo de complejidades mayores.

Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura. Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura. Prensa Gobierno

"Estamos trabajando en los trámites ambientales, que son más complejos porque hay mayores afectaciones , pero en nuestra planificación están los tres frentes en conjunto", sostuvo a MDZ Radio.

De igual forma, indicó que esperan a que "antes de fin de año" puedan tener listo el llamado a licitación para comenzar con las obras ya en 2026.

Peajes "no prohibitivos" en la ruta 143, ruta 7 y ruta 40

Baduí ratificó que una vez que terminen las obras para el arreglo de los tramos de las rutas 143, 7 y 40, se instalarán peajes que funcionarán como un "repago" de la inversión inicial que se realizará por parte de la Provincia.

"La infraestructura económica tiene que tener algún esquema de repago para que después dé margen para la infraestructura social, que son las escuelas, que son los centros de salud, que son las comisarías", comentó.

Ruta Nacional 143 San Rafael Ruta Nacional 143 San Rafael Prensa Gobierno

Añadió que la forma de repago de de estas obras "será será a través de de peajes" y destacó que por el flujo vehicular que tiene por ejemplo la ruta 143, donde transitan unos 2.500 vehículos diarios en zona rural y de 5.400 vehículos en zona urbana "no es un un peaje que resulte atractivo", por lo que va a ser cobrado y administrado por la provincia "para el recupero de de esta inversión".

Si bien no dio valores de referencia, agregó que "estos peajes no serán prohibitivos, se trata de recuperar de a poco una inversión para seguir avanzando en distintos frentes que tan importantes son en una provincia que tiene una dispersión territorial como la que nosotros tenemos".

Sobre el hecho que los mendocinos ya contribuyen a través del pago de impuestos para el arreglo de las rutas nacionales (por ejemplo con el impuestos a los combustibles líquidos", Baduí dijo que si bien "es verdad que cada uno de nosotros paga impuestos que van a la Nación" y que deberían ir a esas afectaciones específicas, "también es verdad que si no se hacen las inversiones, después tenemos la situación en la que en la que estamos", como por ejemplo rutas destruidas, como las mencionadas.

Acceso Sur y Juan José Paso. Foto: Prensa Gobierno Acceso Sur y Juan José Paso. Foto: Prensa Gobierno

"Como dijo el Gobernador, nosotros preferimos hacer", lanzó.

Más de U$S 700 millones "comprometidos" para obras

Sobre los fondos del resarcimiento, que son U$S 1.023 millones, la funcionaria sostuvo que hay actualmente 12 obras en ejecución, otras 8 que ya están adjudicadas y próximas a iniciar, 4 llamados a licitación y 5 que están próximos a a ser llamados, lo que da un total de 29 proyectos.

"Por otro lado, hay una serie de 26 proyectos que están en formulación, que representan unos U$S 700 millones, entre los cuales hay rutas, instalación de líneas eléctricas, obras de impermeabilización de de canales y el tren de cercanías (desde Gran Mendoza a San Martín)", entre otras, cerró.