El titular de YPF cruzó a Kicillof y defendió a Milei tras el fallo en Estados Unidos

Horacio Marín salió este domingo por la noche a responderle a Axel Kicillof , después de que el gobernador bonaerense cuestionara a Javier Milei por mostrarse con el mameluco de YPF y reivindicara la expropiación de la petrolera decidida en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Para el titular de la compañía, ese tipo de cruces forman parte de una lógica de confrontación política que no aporta al país.

La polémica se encendió tras el reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos favorable a la Argentina, que evitó un desembolso de US$18.000 millones. En ese contexto, Kicillof había afirmado el viernes que “Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió”.

Consultado en LN+, Marín cuestionó el término utilizado por el mandatario bonaerense. “Esa frase hay que verla de dos formas. Porque ‘disfrazar’ es una palabra ofensiva, no solo para el presidente, lo cual está mal, sino que, si él cree que defiende YPF, para YPF también”, sostuvo.

El presidente de la petrolera rechazó así la crítica y buscó desmarcar la discusión del plano simbólico para ubicarla en una disputa política más amplia.

YPF y SLB recorrieron operaciones en Loma Campana 2 Directivos observaron equipos de campo y repasaron indicadores de eficiencia, productividad y costos.

El mameluco de Milei y el mensaje dentro de YPF

Marín reivindicó además el gesto de Milei de utilizar la indumentaria de la empresa y aseguró que genera identificación interna. “La gente de YPF siente orgullo de que el Presidente se ponga el mameluco”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Es la vestimenta del hacer, de los que estamos en los pozos. Es un gran acto del presidente, honorable y de una humildad extraordinaria. Y si vamos al tema de marketing, es la mejor campaña que podemos tener”.

“Juegos políticos” y crítica a la oposición

El titular de YPF insistió en que las críticas opositoras responden a una lógica partidaria. “Son juegos políticos que me parecen que no le hacen bien a la Argentina”, remarcó.

Además, planteó la necesidad de otro tipo de posicionamiento frente a las decisiones de gestión. “Hay que reconocer cuando otro hace las cosas bien y después decir: yo las voy a hacer mejor. Hay que calentarse por hacer las cosas bien”, enfatizó.

El impacto del fallo y la defensa del Estado

Por último, Marín vinculó el cruce político con la estrategia judicial del Estado en el litigio por YPF. Según explicó, la Argentina cuenta con mayores herramientas de defensa que una empresa privada.

“El Estado nacional siempre tiene, en los juicios, por ser soberano, muchas más respuestas en defensa de las que tiene una compañía privada como YPF, que cotiza en la bolsa. Para YPF hubiera sido terrible perder el juicio”, advirtió.