Cúneo Libarona defendió a Manuel Adorni por sus viajes: "Jurídicamente no veo delito"

El exministro de Justicia respaldó al Jefe de Gabinete ante las denuncias por el uso de aviones privados y el crecimiento de su patrimonio.

En medio de la tormenta judicial que rodea al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el exministro de Justicia y reconocido abogado, Mariano Cúneo Libarona, salió públicamente a relativizar las acusaciones que pesan sobre el funcionario. Según el jurista, desde una perspectiva estrictamente penal, no existen elementos para configurar un delito en los recientes episodios vinculados a sus viajes y su situación patrimonial.

A pesar de definir a Adorni como un "expositor brillante", Cúneo Libarona deslizó una recomendación técnica en tono de advertencia: “Mejor buscate un abogado”. Para el exfuncionario, la defensa en causa propia es un error estratégico: “Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un asesor”, sostuvo en declaraciones radiales a Futurock.

La polémica del avión privado y el delito de dádivas Uno de los puntos centrales de la controversia es el viaje que Adorni realizó a Punta del Este durante el feriado de carnaval en una aeronave privada. Al respecto, Cúneo Libarona descartó de plano la figura de dádivas.

Manuel Adorni habló al término de la reunión con gobernadores Archivo Argumento de la amistad: “El delito de dádiva requiere que se le regale algo a un funcionario en base a su función. Acá son amigos de toda la vida”, explicó el abogado.

Vínculo personal: Sostuvo que es "lo más natural del mundo" viajar con familias amigas y que la confianza entre los involucrados descarta la hipótesis de un beneficio a cambio de favores estatales.

Falta de facturas: Ante la consulta sobre la ausencia de comprobantes que respalden el pago del vuelo, el exministro respondió con ironía: “¿Pero vos le pedís una factura a un amigo? Déjense de joder, busquemos algo en serio”. El viaje de la esposa en el avión presidencial: "Un error, no un delito" Cúneo Libarona también se refirió al polémico uso del avión oficial por parte de la esposa de Adorni. Si bien reconoció que el hecho podría ser catalogado como un “error”, fue enfático al separar la ética de la justicia penal: “Los errores no son judicializables”.