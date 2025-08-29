Cornejo anunció la licitación de la primera obra en las rutas nacionales que pasaron a Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este viernes el llamado a licitación para la reparación integral de la Ruta Nacional 143 , en el tramo que une San Rafael con Pareditas, San Carlos. Se trata de la primera de las obras que hará la provincia sobre las rutas que pasaron a manos de la provincia tras un convenio firmado con Vialidad Nacional.

El proyecto prevé la reconstrucción de 107 km de ruta que se ejecutarán en tres secciones para que la intervención sea ordenada y segura y la inversión supera los 44 millones de dólares, financiados con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción. Hoy llamamos a licitación para iniciar con la transformación de la Ruta Nacional 143, un corredor vital para San Rafael, San Carlos y el Sur provincial. Son 107 kilómetros de obra integral, con una inversión de 44 millones de… pic.twitter.com/pXeo80l5Vg

Este es el primero de los proyectos de infraestructura que anuncia el Gobierno provincial sobre los tramos de las rutas nacionales de los que se hará cargo la Provincia durante los próximos tres años.

Hoy anunciamos junto al gobernador @alfredocornejo el llamado a licitación para la reparación integral de la Ruta Nacional 143, en el tramo que une San Rafael con Pareditas, San Carlos. Es una obra largamente esperada: 107 km que se ejecutarán en tres secciones para que la… pic.twitter.com/Y1OpnwbnNR

Meses atrás el gobernador Cornejo firmó un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para que Mendoza asuma la responsabilidad de la administración y el mantenimiento de algunos tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143. Esto a raíz de la decisión del gobierno de Javier Milei de no invertir en obras públicas, de manera que delegó en la provincia la ejecución de los proyectos de mejora de estas importantes arterias entre las que se encuentran el Acceso Este, el Acceso Sur y la ruta que conecta a San Carlos con San Rafael.

La primera obra será la reconstrucción de la ruta nacional 143 cuyos trabajos incluyen refuerzo estructural, ensanche y repavimentación de la calzada, banquinas pavimentadas, nuevas rotondas y señalización moderna.