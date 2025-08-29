En medio del escándalo por la causa Andis, Karina Milei suspendió un viaje de campaña

La funcionaria, quien ayer fue agredida por manifestantes en su visita a Corrientes , fue informada de posibles tormentas en la zona que podrían poner en duda su viaje aéreo, por lo que canceló su visita, donde se iba a mostrar con candidatos libertarios, a días de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. También iba a visitar Azul, que se encuentra a pocos kilómetros.

La idea de la hermana del mandatario es volver a viajar a la provincia de Corrientes, donde los libertarios van con candidato y lista totalmente violeta, con el diputado Lisandro Almirón como competidor a la gobernación. Si bien no tienen encuestas alentadoras, el Gobierno busca mostrar territorialidad y defender el armado electoral en la provincia.

Karina Milei fue este jueves a Corrientes junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde fueron atacados en momentos que se encontraban caminando por el centro de la capital provincial. Los funcionarios recibieron insultos y empujones, lo que motivó que fueran evacuados por sus custodios. Tras retirarlos del lugar, fueron transportados en los vehículos oficiales y se canceló la actividad. Hay dos detenidos por los incidentes.

El candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón , dijo que cuando llegaron a la peatonal se encontraron "con un cuadro de agresión e insultos que no tienen sentido".

Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Almirón en Corrientes 28-08-25 Karina Milei y Martín Menem en una recorrida con el candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Corrientes, Lisandro Almirón. X (@LLibertadAvanza)

"Los violentos son violentos, no importa de la agrupación política que sean. Es gente que vino con una mala intención y que quiere que al país le vaya mal. Es la misma gente que destruyó todo, no solamente el país, sino las instituciones”, comentó a LN+.

Desde La Libertad Avanza responsabilizaron al gobernador Gustavo Valdés, a quien acusaron de “empañar el cierre de campaña” con militantes identificados con su espacio. Desde la administración provincial, en cambio, señalaron que la seguridad estaba a cargo de la Policía Federal y que se trató de un “enfrentamiento menor” entre libertarios y kirchneristas.

El Gobierno mantendrá sus actos electorales

Pese a la suspensión del viaje de Olavarría y Azul y tras los ataques en Lomas de Zamora y Corrientes, el Gobierno tiene previsto un acto de cierre de campaña el próximo miércoles en Moreno, donde se llevará a cabo un importante despliegue con todos los candidatos libertarios, con la presencia de Javier y Karina Milei. Será horas antes de que el jefe de Estado viaje a los Estados Unidos.

"No nos van a asustar los grupejos kirchneristas, nosotros tenemos muchos más huevos que ellos. Si nosotros no salimos a enfrentarlos, ¿qué mensaje le damos a la gente que nos quiere votar?", señaló una alta fuente del Ejecutivo, que este viernes mantuvo una reunión de la mesa política en Casa Rosada.