Tensión en el Gobierno: Diego Spagnuolo presentó los audios ante la Justicia por el escándalo de la Andis

Tras una semana cargada de tensiones, el Gobierno nacional sumó una preocupación más en la noche de este jueves, al conocer que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo , designó un abogado y presentó los audios del escándalo de corrupción a la Justicia .

Según informó el periodista Martín Carrizo, Spagnuolo acercó un pendrive con las grabaciones al fiscal federal Franco Picardi. En esos audios, el exfuncionario apunta contra Eduardo “Lule” Menem, a quien vincula con presuntos negocios irregulares con la droguería Suizo Argentina. También cuestiona la idoneidad de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y acusa a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.

Según trascendió, Spagnuolo se presentó con un abogado y se asumió como imputado, maniobra que puede leerse como un mensaje hacia el Gobierno Nacional.

Todo indica que Spagnuolo apunta a restarse responsabilidades ante una posible condena judicial y poner en el centro de la polémica a los funcionarios libertarios, aunque eso implique que quede inevitablemente involucrado.

Justamente, en el Gobierno nacional temían que Spagnuolo apelara a la figura del imputado colaborador, es decir, convertirse en un arrepentido, para dejar que la responsabilidad caiga sobre los dirigentes involucrados en los audios.

Es que, según las normas judiciales, esta figura está permitida siempre y cuando todo lo que aporte en colaboración con la fiscalía sea de relevancia para la investigación y revista carácter absoluto de verdad. Además, debe ser homologada por el juez del caso

Sin embargo, si se corrobora la veracidad de las acusaciones de Spagnuolo, se trata de un arma de doble filo para el exfuncionario, ya que le caería el peso del incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haberlo denunciado.