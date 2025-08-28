Tras el pedido de Milei, en el Gobierno debaten si pueden denunciar a Spagnuolo y descreen que se convierta en "arrepentido"

Predomina el desosiego en Casa Rosada. El escándalo por los audios en la causa Andis solo agudizó los efectos de una interna que, sin factores externos, ya carcomía los pocos canales de diálogo entre todas las facciones libertarias en Balcarce 50.

En los pasillos oficiales no hay un plan unificado para defender a Karina Milei y su secretario, Eduardo “Lule” Menem . Tampoco una manera de acaparar exitosamente la agenda pública ni una forma de saber de dónde se filtraron los audios que tienen como protagonista al exjefe de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo . Cada sector del Gobierno tiene opiniones e hipótesis distintas, las cuales no se ponen en debate interno, por lo que solo se vislumbran grietas y falta de cohesión para afrontar, quizás, el momento más comprometedor y crucial para el futuro de la gestión libertaria que, en pocas semanas, debe poner en consideración popular su modelo en las urnas.

A todo ese contexto de resquebrajamiento, el presidente Javier Milei habló con la prensa en Lomas de Zamora y calificó como “mentiroso” a su exabogado y amigo, y anunció que lo denunciará en la justicia por los audios clandestinos y editados, los cuales da cuenta de esta presunta red de corrupción, mediante un supuesto mecanismo de coimas con laboratorios y otros sectores de la salud.

Esa afirmación del mandatario generó más dolores de cabeza. Si bien es cierto que distintas fuentes oficiales aseguraron que prevén denunciarlo al extitular de Andis, aclararon que, para eso, deben necesitar la confirmación de la veracidad de esos audios, en especial si se logra tener todo ese material “en crudo”. En segundo orden, los funcionarios que asesoran al jefe de Estado remarcan que “lo ideal es que Spagnuolo ratifique lo que dice en esos audios” como para concretar la denuncia en los tribunales.

“Por ahora no tiene mucho sentido intervenir y denunciarlo. No tenemos confirmados que esos audios sean reales y encima están editados. Tampoco han demostrado nada sobre corrupción y no imputaron a nadie en el Gobierno”, analizó un especialista del Gobierno, en diálogo con MDZ. “Si se ratifican esos audios o si Spagnuolo quiere ratificar lo que está en los audios, por supuesto que lo vamos a denunciar. Mientras tanto es solo audios de dudosa procedencia y la Justicia no nos involucró en nada. ¿Para qué meternos solos?”, se preguntó.

La llamativa coincidencia con CFK y la chance de que Spagnuolo sea "arrepentido"

A partir de las versiones que dan cuenta que el exfuncionario evalúa presentarse como “arrepentido” en la investigación judicial para colaborar con pruebas a cambio de una presunta reducción de la condena, en Casa Rosada descreen que pueda hacerlo.

“Primero debería demostrar pruebas que no tiene porque acá no pasó nada. Segundo, a nuestro entender Spagnuolo no puede ser arrepentido porque no tenía nadie más arriba", afirmaron desde el primer piso del poder. “No aplica, aún si pensara que existiera eso Karina y Lule no son sus jefes directos porque no intervinieron en Andis. No son sus superiores en esa supuesta estructura. El único que tenía la principal firma en esa área era Spagnuolo”, buscaron justificar.

Hay un llamativa coincidencia entre el planteo de Cristina Kirchner y lo que piensan varios referentes del Gobierno en torno a este tema.

La expresidenta, condenada por corrupción en la causa Vialidad, sostuvo a lo largo del proceso que era erróneo vincularla a ella con lo que ocurriera con la obra pública en Santa Cruz mientras ella ejercía su rol al frente del Ejecutivo nacional. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido que ella “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que administraban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez, de obscenos vínculos con la familia Kirchner.

En el Gobierno, aclarando que ellos recalcan que no tienen “nada que ver” con la causa Andis, reconocen como “interesante el debate”. “Es razonable lo que decía CFK. Es cierto que es raro y en algunos casos está mal pensar que un presidente puede saber lo que pasa en todo su Gobierno o incluso con la obra pública en algunas provincias”, comenzó el razonamiento a este medio un miembro del gabinete de Milei.

“Pero también es cierto que era imposible que ella no pueda saber lo que hacía Lázaro Báez. En nuestro caso, está claro que el presidente y su equipo más cercano no tienen por qué saber todo lo que pasa en las miles de áreas. Además, a diferencia de CFK, acá no pasó nada. No hay corrupción”, agregaron.

Los alfiles del líder libertario miran con detenimiento al federal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa Andis. “Están llamativamente expeditivos y lo celebramos. Esto tiene que resolverse ahora”, indicaron en primer término, aunque con algunas ironías.

Lejos de las bromas, hay funcionarios que vinculan a Casanello con sectores del kirchnerismo por haber afrontado justamente el caso de “la ruta del dinero K”.

"Dejó de ser tortuga, ahora parece que quiere ir a fondo. No creo que termine en la nada lo de Andis. Es un juzgado complicado ese. Tienen hambre de sangre. Se quieren llevar a alguien puesto del Gobierno, con o sin pruebas, lo sabemos”, concluyeron.