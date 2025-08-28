Javier Milei rechazó las acusaciones por los audios de Diego Spagnuolo: "Burdas operaciones difamadoras"

En medio del escándalo por las supuestas coimas en la Andis , el presidente Javier Milei apuntó directamente este jueves contra lo que llamó "burdas operaciones difamadoras" y aseguró: "La casta hará lo que sea para defender sus privilegios".

Luego de dos semanas de silencio, el presidente hizo alusión por primera vez al escándalo este miércoles poco antes de que su caravana en Lomas de Zamora se viera envuelta en un caos, luego de que "un grupejo violento irrumpiera por la fuerza y empezara a arrojar piedras", según contó el propio Milei durante su disertación en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Antes de los disturbios, el mandatario se había acercado a un móvil de televisión para brindar su primera declaración pública sobre los polémicos audios de Diego Spagnuolo, quien fuera su amigo y abogado: "Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".

En ese marco, el presidente ratificó este jueves sus dichos y aseguró que las denuncias por supuestas coimas en la Andis que vinculaban directamente a su hermana Karina "no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta" que intenta frenar las reformas de su Gobierno.

"Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños iban a comprar armas por internet, y tantas otras aberraciones que dijeron como el incesto, la zoofilia, todo tipo de barbaridades", recordó el libertario, y sentenció: "La opereta de esta semana, tal como las anteriores, es una nueva mentira".

En ese sentido, Milei aseguró que es deber de la Justicia esclarecer el hecho "tan pronto como sea posible" y afirmó que él y sus funcionarios están "a su disposición". "Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder dedicarse a perseguir el crimen", manifestó.

Por último, el mandatario subrayó que "la gente no mastica vidrio" y que su Gobierno "no se va a dejar amedrentar con estas acciones cobardes". "Nos demuestran que tienen miedo y están desesperados. No vienen por Javier Milei, sino por la libertad de todos los argentinos, yo tan solo me puse en el camino", disparó.

Mensaje electoral: calma para los mercados y furia contra el Congreso

Luego, el presidente vinculó la "opereta" a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y convocó a sus seguidores a "ponerle fin a este régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo". "Es ahora más que nunca que tenemos que decir kirchnerismo nunca más", proclamó.

En paralelo, Milei hizo referencia a los "ruidos" en el mercado "que se ven amplificados por las elecciones" y sostuvo que es producto de un Congreso "secuestrado por el kirchnerismo que quiere llevarse puesto al Gobierno nacional" atacando su superávit fiscal.

En ese marco, el mandatario enfatizó que su gestión no permitirá el avance opositor y prometió: "Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no lo logramos, los vamos a judicializar. Y si no podemos, vamos a recortar el gasto en otro lado".

Noticia en desarrollo...