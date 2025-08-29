En medio de la crisis del Gobierno, Kicillof llamó a "convertir el enojo en un voto contra Milei"

En el marco de días de crisis para el Gobierno nacional por el escándalo de los audios en la Agencia de Discapacidad y a días de los comicios bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof convocó este viernes al electorado provincial a darle una “respuesta colectiva” al “enojo” contra la gestión del presidente Javier Milei y convertir la “indignación” en un voto por la “boleta de Fuerza Patria”.

"Cada puesto de trabajo que se pierde, cada jubilado que no puede pagar sus remedios y cada discapacitado que dejó de recibir asistencia del Estado, tiene un responsable: se llama Javier Milei", señaló Kicillof durante un encuentro con estudiantes en Almirante Brown.

“Esa política individualista y cruel hay que darle una respuesta colectiva el próximo 7 de septiembre”, dijo el mandatario provincial, quien se mostró con el dirigente Juan Grabois , quien será candidato en las elecciones nacionales.

“Si alguien está dudando en ir a votar, es momento de convencerlo de que convierta su enojo e indignación en un voto por la boleta de Fuerza Patria”, sostuvo Kicillof.

Durante el acto estuvo presente también la vicegobernadora y candidata a diputada bonaerense por Fuerza Patria Verónica Magario , quien sostuvo que se postulará de manera testimonial.

“Hay dos formas de gobernar: una que abandona a nuestra gente y otra que todos los días se ocupa de mejorar. Esa es la diferencia entre un Gobierno que ajusta y uno que protege a nuestro pueblo”, argumentó Magario.

En tanto, Grabois, llamó a “defender” al gobierno de Kicillof y la provincia de Buenos Aires en la elección bonaerense.

“La próxima elección es crucial para defender a la provincia de Buenos Aires y al gobierno de Axel Kicillof, para ponerse del lado de los trabajadores y de los más humildes y lograr así una sociedad más justa y un país soberano”, subrayó el referente del Frente Patria Grande.

Kicillof mantuvo este viernes un encuentro con estudiantes en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y recorrió los avances de las obras de mejora integral de la Ruta Provincial N°4 junto al jefe comunal de Almirante Brown.

El gobernador encara las elecciones bonaerenses en medio de una feroz interna con La Cámpora. La semana pasada, el diputado Máximo Kirchner se mostró con los candidatos Mayra Mendoza y Jorge Taiana y apuntó contra Killof, aún en un contexto político donde las miradas negativas estaban puestas en el Gobierno nacional por los audios del exjefe de la Andis, Diego Spagnuolo: “Hace un año, en un acto que hacía en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está la ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata“.

“Me va a encantar, Quilmes lo necesita”, se quejó el legislador quien agregó: “Mayra quiere a Quilmes. La compañera no tiene miedo. La compañera cuando tiene que ir a discutir los fondos que necesita este municipio no tiene empacho en abrir la boca delante de quien sea para conseguir los recursos, y los vamos a terminar consiguiendo”.