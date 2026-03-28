Cuándo arrancan las obras del Acceso Este y se conocerán las otras empresas ganadoras

El Gobierno Provincial está a la espera del comienzo de las obras en las principales rutas que licitó en el Gran Mendoza con fondos del Resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial. En este caso, se trata del Acceso Este, cuyos tramos que pertenecen a Maipú ya están adjudicados y que, a fines de abril o comienzos de mayo, arrancarán los primeros movimientos de las empresas constructoras, con las instalaciones de los obradores.

Luego de todo el fuerte impulso que se dio desde el Poder Ejecutivo a las licitaciones, el segundo trimestre del año se caracterizará por el arranque de los trabajos en los proyectos que ya fueron licitados a comienzos de año.

De la flamante ruta provincial 22 -exruta nacional 7- que va desde la Variante Palmira hasta el Nudo Vial, hay tramos más avanzados en los procesos de licitación, y otros que aún aguardan ganadores de las obras.

El más avanzado en el proceso es el tramo que abarca al departamento de Maipú, cuyas obras están divididas entre Cartellone y Ceosa. Ambas tienen un plazo de trabajo de 12 meses y en el Gobierno aseguran que entre fines de abril y comienzos de mayo "las empresas estarán instalando los obradores" a la vera de la ruta.

Actualmente, se espera que esta semana llegue el dictamen final de Fiscalía de Estado para tener el visto bueno de la obra, señalaron desde la subsecretaría de Infraestructura.

De esta forma, los tramos de Variante Palmira a Cervantes (10,4 km) y desde Cervantes a Arturo González (8,76 km) estarían finalizando en el primer semestre del 2027.

Las empresas que "pican en punta" para el Acceso Este y Acceso Sur

En tanto, para el tramo más complejo, que va desde Arturo González hasta el Nudo Vial -con más puentes, alteo de ruta y tercera trocha-, la obra aún está en proceso de licitación y en el Gobierno se tomarán algunos días más para resolver a la empresa o UTE que gane la obra, por lo que ya en abril se determinará a quien la realizará.

Quien lleva las de ganar es la mencionada Cartellone, que presentó un presupuesto de $59.700 millones, un 15,3% por debajo del oficial. El plazo de obra es de 30 meses (dos años y medio) por lo que, si arranca en el segundo semestre del año, recién estaría inaugurando a mediados de 2029.

carteleria obra acceso este 3 Walter Moreno/MDZ

En tanto, habrá novedades también en abril en el Acceso Sur (Ruta 40) a la altura de Luján de Cuyo, que también está dividido en dos tramos.

Acceso Sur obras primera etapa Zonda Fotos

Uno de ellos -el más complejo- va desde Paso hasta Azcuénaga, que tendrá también una tercera trocha y tres nuevos puentes y el plazo oficial de obra es de dos años, por lo que debería finalizar a mediados de 2028. Quien podría ganar es una de las empresas que más concesiones ha recibido en los últimos meses -junto a Cartellone- por sus ofertas por debajo del presupuesto oficial, y es Ceosa, que lanzó una oferta de un 27,7% por debajo.

El otro tramo, que será más sencillo, va desde Azcuénaga hasta el cruce con la Ruta 7 (fin de la Variante Palmira), y tiene un plazo de obra de un año. Aquí hay varias empresas con ofertas similares, y las tres con mejores propuestas son Da Fré-Ivica y Dumandzic; Laugero-Kraft; y Pagliara.

La ruta que ya arrancó

Por otro lado, la ruta nacional 143, en el tramo que comunica Pareditas (San Carlos) con el centro de San Rafael, fue la primera de los caminos nacionales con inversión provincial licitadas, y ya arrancaron las obras en el camino, con las primeras intervenciones de la empresa Cartellone, Ceosa y la UTE Black Shadow-Horizonte (con mediciones de obra en la ruta).

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En este caso, la zona más compleja será la urbana, más cercana al centro de San Rafael, donde hay un plazo de obra por 18 meses y debería estar finalizando en septiembre del 2027 por parte de Black Shadow-Horizonte; mientras que los otros dos tramos más "rurales" -desde la Rotonda del Cristo al Río Seco de las Peñas y desde allí hasta Pareditas- tienen un plazo de finalización para el primer semestre del año que viene.