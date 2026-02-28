Cuáles son las empresas que "pican en punta" para transformar el Acceso Sur y cuánto ofertaron

El Gobierno de Mendoza analiza la 10 ofertas de empresas que se presentaron y pujan por transformar el Acceso Sur (Ruta 40), obra muy esperada por buena parte de la población mendocina, al igual que el Acceso Este. Los trabajos implicarán desembolsos millonarios de parte del Estado mendocino y los fondos saldrán del famoso resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial.

En total, el presupuesto oficial contempla un monto de U$S 60 millones ($88.912 millones) de las obras en la zona de Luján de Cuyo , que han sido divididas en dos grandes tramos.

El primer tramo es el más complejo, tiene un presupuesto de $62.218 millones, y va desde la calle Paso (límite entre Maipú y Luján) hasta la calle Azcuénaga, donde se construirá una tercera trocha en ambas manos, además de tres nuevos puentes de conexión entre la población al este y oeste del Acceso.

El segundo tramo contempla una inversión de $26.694 millones y va desde Azcuénaga hasta la intersección con la ruta 7 -y Variante Palmira-, donde se enfocarán más en una reconstrucción de la calzada, que está completamente deteriorada por falta de mantenimiento y también deformada, sobre todo en la vía lenta, por la gran cantidad de camiones sobrepasados de peso que día a día transitan la ruta.

Como dato importante, el Gobierno no concesionará los dos tramos a una misma empresa o UTE, por lo que habrá dos "ganadores".

Ofertas muy por debajo del presupuesto oficial

Si bien eran 11 propuestas en un principio, la empresa Vialmani quedó fuera de juego. La decisión la tomó la Comisión de Análisis de propuestas, debido a que la empresa presentó la oferta económica en el "sobre 1", que debe contener solamente cuestiones técnicas de la obra, antecedentes de las empresas y certificados, entre otros; pero no la oferta económica, que va en el "sobre 2", lo que es causal de desestimación.

De esta forma, estas son las 10 empresas y UTE que pugnan por las obras:

Marcalba

Corporación del Sur / Chediack (UTE)

Pagliara

Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa)

Ayfra / Green (UTE)

Genco / Rovial (UTE)

Da Fré / Ivica y Dumandzic (UTE)

Cartellone

Laugero / Kraft (UTE)

Hitos SA

Las empresas que pican en punta para ganar son, por un lado, Ceosa, que presentó una oferta por el primer tramo de la obra en un 27,7% por debajo del presupuesto oficial, con montos mucho más competitivos que sus principales competidores.

En tanto, en el segundo tramo corre con ventaja la UTE Da Fré / Ivica y Dumandzic, quienes también estuvieron muy por debajo de la estimación del Gobierno Provincial, con una propuesta un 28,8% más barata.

Empresas favoritas para las obras en el Acceso Sur

Primer tramo (Paso - Azcuénaga)

En el primer tramo, que se realizará en un plazo de 24 meses con presupuesto oficial de $62.218 millones, de las 10 propuestas solamente se presentaron seis grupos de empresas para realizar las obras. De ellas, cinco estuvieron por debajo del presupuesto y una sola por encima:

Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa) : $45.386 millones (un -27,1% más barato que el presupuesto oficial) y oferta alternativa por $44.998 millones (-27,7%) con acopio del 20% y en un plazo de obra de 22 meses.

: $45.386 millones (un -27,1% más barato que el presupuesto oficial) y oferta alternativa por $44.998 millones (-27,7%) con acopio del 20% y en un plazo de obra de 22 meses. Corporación del Sur - Chediack SA : $50.800 millones (-18,4%)

: $50.800 millones (-18,4%) Da Fré SA - Ivica y Dumandzic SA : $51.524 millones (-17,2%) y oferta alternativa por $49.954 millones (-19,7%) con acopio del 20%

: $51.524 millones (-17,2%) y oferta alternativa por $49.954 millones (-19,7%) con acopio del 20% Cartellone Construcciones Civiles SA: $54.105 millones (-13%)

$54.105 millones (-13%) Ayfra SA - Green SA: $57.610 millones (-7,4%) y una oferta alternativa del mismo monto pero en un plazo de obra de 18 meses.

Por encima del presupuesto:

Genco SA - Rovial SA: $66.908 millones (+7,5%) y alternativa por $66.257 millones con pago a 30 días y acopio del 20%.

Segundo tramo (Azcuénaga - Ruta 7)

Por otro lado, el segundo tramo -que tiene un plazo de obra de 12 meses y un presupuesto de $26.694 millones- tuvo ofertas de las 10 empresas y UTE, de las cuales todas fueron más competitivas y estuvieron por debajo del presupuesto oficial:

Da Fré - Ivica y Dumandzic: $19.699 millones (-26,2%) y oferta alternativa por $19.014 millones (-28,8%) con acopio del 20%

$19.699 millones (-26,2%) y oferta alternativa por $19.014 millones (-28,8%) con acopio del 20% Laugero SA - Kraft SRL : $19.969 millones (-25,2%)

: $19.969 millones (-25,2%) Pagliara SA: $20.266 millones (-24,1%)

$20.266 millones (-24,1%) Cartellone : $21.187 millones (-20,6%)

: $21.187 millones (-20,6%) Corporación del Sur - Chediack: $21.340 millones (-20,1%)

$21.340 millones (-20,1%) Ceosa : $21.589 millones (-19,1%)

: $21.589 millones (-19,1%) Ayfra SA - Green SA : $23.477 millones (-12%) y oferta alternativa por el mismo monto, pero con un plazo de obra de 10 meses.

: $23.477 millones (-12%) y oferta alternativa por el mismo monto, pero con un plazo de obra de 10 meses. Genco SA - Rovial SA : $23.749 millones (-11%)

: $23.749 millones (-11%) Marcalba SA : $24.101 millones (-9,7%)

: $24.101 millones (-9,7%) Hitos SA: $24.530 millones (-8,1%)

Las obras previstas en el Acceso Sur

Primera sección (desde Paso a Azcuénaga)

La primera sección será la más compleja y consiste en una intervención de 7,72 kilómetros que van desde Paso hasta calle Azcuénaga (ingreso a Luján centro), con un presupuesto de U$S 42 millones ($54.400 millones) y un plazo de obra de 24 meses.

Allí se realizará la ampliación de la doble vía, con una tercera trocha en ambos sentidos, la cual deberá estar lista cuando se cumplan los 14 meses de obra.

Además se construirán tres nuevos puentes. Uno que unirá la calle Malabia, otro en Castro Barros y el tercer puente unirá la calle Zapiola, lo que mejorará la comunicación en la zona y descongestionará los puentes existentes en Aráoz y Boedo.

Pero también se ampliarán los puentes de calles Bulnes y Anchorena, y se construirán nuevas rotondas en el costado Este de calles Aráoz y Azcuénaga, para mejorar los ingresos y egresos al Acceso Sur.

Segunda sección (desde Azcuénaga a Variante Palmira)

La segunda sección consta de 8 kilómetros que va desde la calle Azcuénaga hasta llegar al empalme con la Variante Palmira y la ruta 7 con destino a Chile.

La inversión será de U$S 26 millones ($21.980 millones) en un plazo de obra de 12 meses.

El trabajo será más simple (comparado con la primera sección) con un reencarpetado integral de la calzada, la adecuación de banquinas y mejoras en los accesos. Se intervendrá en los ingresos y egresos de las calles Quintana y Olavarría.