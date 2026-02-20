Tras la adjudicación a dos empresas, cuándo arrancan las obras en el Acceso Este

El Gobierno de Mendoza adjudicó a dos empresas constructoras la obra de remodelación de Acceso Este en el tramo que atraviesa el departamento de Maipú. La intervención contempla la reconstrucción de 19,1 kilómetros desde el puente de calle González hasta la Variante Palmira y en el Ejecutivo provincial ya pusieron plazo para el inicio de los trabajos.

Este jueves se revelaron los nombres de las firmas que estarán a cargo de las obras de reconstrucción del Acceso Este en el tramo ubicado en Maipú. La sección que va desde Arturo González hasta Cervantes quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles SA con un monto de $19,8 mil millones. En tanto, la otra sección, que va desde Cervantes hasta la Variante Palmira, la ganó Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa) por una cifra de $28,7 mil millones.

Desde el Gobierno provincial resaltaron que el próximo paso será la firma de los contratos con las dos empresas y posteriormente el inicio de los trabajos.

“Resta firmar el contrato y seguramente en un mes o un mes y medio ya estén trabajando las empresas”, manifestó el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, entrevistado en el programa “Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 FM.

El funcionario provincial resaltó que hubo más de 10 empresas oferentes en los dos tramos y se terminó adjudicando a las firmas que presentaron la oferta económica más baja para cada sección.

Acceso Este obras- MDZ 9 Zonda fotos- MDZ

“Tenemos muchas ofertas y también en un contexto que diría que somos de las pocas provincias o si no la única que está haciendo obra pública. Ayuda a que haya mayor competencia y eso mejora las contrataciones del Estado y ahorra plata para todos los mendocinos”, remarcó.

Dos empresas reconstruirán el Acceso Este en Maipú

Tras hacerse cargo de las rutas nacionales 7, 40 y 143, el Gobierno de Mendoza lanzó las licitaciones para remodelar estas importantes arterias con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

En lo que respecta al Acceso Este, el Ejecutivo dividió el proyecto en dos licitaciones, uno para el tramo en Maipú entre la Variante Palmira y la calle Arturo González y otro para el sector que atraviesa Guaymallén que va desde Arturo González hasta el Nudo Vial.

La licitación del tramo de Maipú fue la que se adjudicó este jueves y se dividió en dos secciones.

La sección que va desde Arturo González hasta Cervantes, con una extensión de 8,76 km, terminó siendo adjudicada a Cartellone por un total de $19.801.759.991,66.

Por otro lado, la sección que va desde Cervantes hasta la Variante Palmira y tiene una extensión de 10,4 km, resultó adjudicada a Ceosa por un monto total de $28.721.905.851,84.

Respecto al tramo del Acceso Este que pasa por Guaymallén hasta el Nudo Vial, el ministro Mema sostuvo que la licitación todavía se encuentra en marcha, a la espera de la definición de los ganadores de la puja entre empresas. “Eso está en análisis todavía por la Comisión Evaluadora, así que apenas tengamos una definición lo daremos a conocer, pero queda poco para que se defina”, expresó el funcionario.

Acceso Este (Ruta 7) a la altura de Maipú. Acceso Este (Ruta 7) a la altura de Maipú. Prensa Gobierno.

División de obras en tramos

En el marco de las últimas licitaciones de obras viales, el Gobierno provincial viene adoptando la modalidad de dividir las obras en rutas en tramos, los cuales se adjudican a dos o más empresas.

“La idea fue dividirlo en dos, para que haya dos equipos de trabajo en paralelo y para que también tengamos mejor cantidad y calidad de ofertas”, explicó Mema.

El ministro puso de ejemplo el caso de la licitación Ruta 143 que conecta Pareditas con San Rafael. “También se adjudicó y se firmó, son tres tramos y lo que se puso ahí es que ninguna empresa podía adjudicarse más de un tramo. Eso genera mayor diversidad en las ofertas, menores precios y también más empresas”, remarcó.

Esta obra estará a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Black Shadow - Horizonte; otro tramo lo hará Cartellone y el tercero Ceosa. Ya se firmaron los contratos y en las próximas semanas arrancarán los trabajos.