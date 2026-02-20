Acceso Sur: cuáles son las 16 empresas que compiten por la obra de la tercera trocha

El Gobierno de Mendoza realizó este viernes la apertura de ofertas técnicas y económicas de las empresas que compiten por la obra de reconstrucción del Acceso Sur . La modernización de este tramo de la Ruta 40 tiene prevista la incorporación de una tercera trocha y nuevos puentes por esta arteria del Gran Mendoza por la que circulan más de 70.000 vehículos por día.

En total serán 16 empresas, agrupadas en 11 ofertas (mediante uniones transitorias de empresas), las que pugnarán por ganar la obra que cuenta con un presupuesto de 60 millones de dólares (88.000 millones de pesos).

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto de apertura de los sobres con las propuestas presentadas en el marco de la licitación . Estuvieron presentes también el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y la subsecretaría de Infraestructura Marité Badui.

Este tramo de la Ruta Nacional 40 pasó a manos del Gobierno provincial en el marco del acuerdo firmado con Vialidad Nacional. El gobernador Cornejo decidió destinar una partida de los Fondos del Resarcimiento para la remodelación del Acceso Sur, ante la falta de intervención del Gobierno nacional.

El proyecto consiste en una intervención de unos 16 kilómetros en una de las principales vías de ingreso a la Ciudad de Mendoza. La obra apunta a descomprimir el flujo vehicular desde la calle Juan José Paso hasta el empalme con la Variante Palmira-Agrelo (Ruta Nacional 7).

Tercera trocha y nuevos puentes en el Acceso Sur

La intervención central del proyecto radica en la incorporación de una tercera trocha por sentido de circulación en el sector comprendido entre las calles Paso y Azcuénaga.

Desde el Gobierno provincial resaltaron que esta mejora estructural permitirá incrementar significativamente la capacidad de carga de la calzada, reduciendo los tiempos de viaje y separando el tránsito local del transporte de larga distancia.

ruta acceso sur acceso este clima temperatura pronóstico nubes nublado La obra de remodelación del Acceso Sur contempla la construcción de una tercera trocha a partir de la calle Paso y nuevos puentes. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Asimismo, el plan de obras incluye un ambicioso desarrollo de infraestructura con la construcción de tres nuevos puentes en las intersecciones de las calles Malabia, Castro Barros y Zapiola. Además, se prevé el ensanche de las estructuras existentes sobre Bulnes y Anchorena, eliminando los actuales cuellos de botella que dificultan el cruce este-oeste en el departamento de Luján.

En el segmento que se extiende desde Azcuénaga hasta la Ruta Nacional 7, los trabajos se enfocarán en un reencarpetado estructural completo y la puesta en valor de las banquinas.

Estas tareas garantizan que el pavimento recupere sus estándares de seguridad y resistencia, fundamentales para sostener el intenso tráfico de carga que caracteriza al Corredor Bioceánico.

Estas son las 16 empresas que compiten por la obra

Esta mañana se realizó la apertura de sobres con las propuestas técnicas y económicas para la obra de remodelación del Acceso Sur entre calle Juan José Paso y la conexión con la Variante Palmira de la Ruta 7.

La intervención tendrá una extensión de 16 km en dos tramos. Una sección desde Juan José Paso hasta Azcuénaga y otra desde Azcuénaga hasta la conexión con la Variante Palmira en Agrelo.

Una misma empresa no podrá ser adjudicada para hacerse cargo de ambos tramos, por lo que al menos dos oferentes resultarán ganadores de esta licitación.

El plazo de ejecución de la obra es de 24 meses y en paralelo la Municipalidad de Luján trabajará en el reacondicionamiento de las calles colectoras.

El presupuesto destinado al proyecto es de $88.912.456.114,46, provenientes de los Fondos del Resarcimiento.

Las empresas son: