Cuáles empresas presentaron las mejores ofertas para la megaobra del Acceso Este

El Gobierno Provincial tiene varios frentes abiertos en materia de obras públicas y particularmente viales gracias a U$S 1.023 millones de los fondos del resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial, con licitaciones en curso y una gran cantidad de análisis respecto a las propuestas realizadas por las propias empresas para ganar el desarrollo de las obras.

En el caso del Acceso Este (ex ruta nacional 7 y flamante ruta provincial 22), habrá una transformación completa entre el nudo vial y el cruce con la Variante Palmira . En primer momento se conocieron las ofertas para las dos secciones dentro del tramo que va desde la Variante Palmira a Gobernador González; mientras que ahora fue el turno de las ofertas del tramo más complejo, el que une Gobernador González con el Nudo Vial, en la zona de Guaymallén donde habrá construcciones de tres nuevos puentes, alteo de la ruta existente y la ampliación de la traza con una tercera trocha.

Para esta transformación, que tendrá una extensión de los trabajos de poco más de 30 meses (dos años y medio), se presentaron 14 empresas, agrupadas en siete uniones transitorias de empresas (UTE) :

Dentro de las siete ofertas, hubo tres ofertas que estuvieron por debajo del Presupuesto Oficial, que es de $70.510 millones; mientras que cuatro se situaron por encima de los montos estimados por parte del Gobierno Provincial.

En este caso, Cartellone , que ya se había destacado con ofertas por debajo de los montos oficiales en el tramo de Maipú del Acceso Este, volvió a hacerlo en esta zona de influencia de Guaymallén.

La empresa, que se ha desempeñado en decenas de obras civiles a nivel regional en Latinoamérica, presentó la oferta más competitiva para esta obra, con un monto de $59.738 millones, un 15,3% por debajo del presupuesto oficial.

En segundo lugar siguió la UTE Ayfra - Green, cuyo presupuesto fue de $63.899 millones, un 9,4% por abajo del presupuesto oficial. Pero además, sumaron una reducción del plazo de obra para finalizarla en 22 meses, es decir, menos de 2 años.

El podio lo completa Vialmani SA, cuya propuesta también estuvo por debajo de los números oficiales: ofertó la obra en $66.971 millones, un 5% menos.

En tanto, por encima del presupuesto oficial aparecieron cuatro empresas.

Una de ellas es San José - Tolcon - Ceosa, que estuvieron por encima en un 3,3%, con una propuesta de $72.806 millones.

En el caso de la otra UTE Da Fré - Panedile, ofrecieron una propuesta por $76.667 millones, un 8,7% por arriba del presupuesto oficial. No obstante, en una de sus variantes bajaron este número a $75.911 millones y como adicional ofrecieron una reducción del plazo de obra a 24 meses (dos años) y un acopio del 20% de los materiales de obra.

Otra propuesta con variantes fue la de Corporación del Sur - Chediack, que también estuvieron por encima del presupuesto oficial. Una de ellas fue por $77.350 millones, un 9,7% arriba; y otra por $76.800 millones, un 8,9% también por arriba, pero con una reducción del plazo de finalización de las obras en 24 meses.

Por último, la propuesta más cara de las siete fue la de Semisa - Hugo del Carmen Ojeda - Obras Andinas, con un monto de $78.560 millones, un 11,4% por arriba.

Análisis de las ofertas y el "diferencial" de cada propuesta

Desde el Gobierno Provincial, que ya comenzaron con los análisis de las ofertas de las 14 empresas, volvieron a insistir que el estudio será integral y no solamente económico.

Pero además, hay que tener en cuenta que las empresas debieron presentar alternativas para el tránsito en toda la zona mientras se realizan las obras. De hecho, sin dudas este punto será vital, teniendo en cuenta que los trabajos durarán hasta fines del 2028 y durante la mayor parte de este tiempo, el Acceso Este, que es transitado por unos 120.000 autos por día, estará cortado en diversos tramos.

La evaluación de las ofertas será realizada por una Comisión de Evaluación integrada por un mínimo de tres profesionales de la administración pública, de especialidades en ingeniería vial, económico financiero y legal.

La Comisión analizará cada presentación conforme a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, "tomando la variable del doble promedio para las ofertas, considerando los antecedentes de los oferentes, la propuesta técnica, la propuesta económica, plan de desvíos, capacidad de máquinas y las ofertas variantes eventualmente presentadas".

Finalizado el análisis, se emitirá el correspondiente Acta de Preadjudicación, en la que "se recomendará la oferta que resulte más conveniente para la Administración".

Detalles de la obra del Acceso Este

La obra tendrá un plazo de 30 meses y un presupuesto $70.510 millones, con una longitud total de 11,6 kilómetros que incluirá:

Reencarpetado del tramo comprendido entre el Nudo Vial y la calle Sarmiento.

Ampliación a una tercera trocha hacia el cantero central entre Sarmiento y Arturo González.

Entre Sarmiento y Urquiza:

Alteo de la traza en seis metros.

Construcción de tres nuevos puentes (Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y Urquiza).

Ampliación del puente existente en calle Arenales.

Reconstrucción integral de la iluminación.

Entre Urquiza y Arturo González:

Ampliación de los puentes sobre el canal Pescara y el carril Ponce.

Mejora de la iluminación en cuatro intersecciones.

Además, se incorporará nueva señalética horizontal y vertical, se renovarán los sistemas de contención lateral y se pavimentarán banquinas.

Obras complementarias

Hidráulicas: rediseño del sistema de captación y conducción de aguas pluviales entre Sarmiento y Tirasso, para evitar anegamientos y acumulación de agua.