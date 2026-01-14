Cuáles son las 14 empresas que pugnan por la obra del Acceso Este y su tercera trocha

El Gobierno provincial abrió este miércoles los sobres de las ofertas técnicas y económicas de las empresas interesadas en realizar una de las obras más desafiantes e importantes de Mendoza: la transformación del Acceso Este . En total son 14 las empresas que se presentaron en la licitación y que pugnarán para ganar la obra , que se desarrollará en un plazo de por lo menos 30 meses (2 años y medio).

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, mencionó que la obra "busca mejorar la conectividad vial, la seguridad y la integración socio-urbana". El trabajo completo se da en una longitud de 11,6 kilómetros y tiene un presupuesto oficial de $70.510 millones (U$S 50,3 millones).

Apertura de sobres de la obra de la licitación del Acceso Este

En total son siete grandes grupos de empresas que competirán por este tramo de mejora del Acceso Este, de las cuales algunas van en solitario, y otras en uniones transitorias de empresas, conocidas como UTE.

El proyecto fue elaborado por la Municipalidad de Guaymallén, dentro del acceso que tiene un tránsito medio diario anual de 120.000 vehículos. A su vez en la zona desde la rotonda de la Virgen hasta el Nudo Vial, se suman los 80.000 vehículos que transitan el Acceso Sur.

Actualmente, la infraestructura cuenta con dos carriles de circulación hasta calle Sarmiento (zona del Shopping), lo que ha resultado sin dudas un problema frente al crecimiento urbano y la gran cantidad de vehículos que transitan, sobre todo en hora pico.

La intervención prevé, por un lado un reencarpetado de calle Sarmiento al oeste, donde ya hay tres trochas hasta el Nudo Vial.

En tanto, se construirá la tercera trocha desde la zona del Shopping hasta Arturo González, y se ensancharán los puentes Ponce y Pescara hacia el este.

La obra también contempla un alteo (elevación) de la calzada de la ruta 7 desde el cruce Sarmiento-Estrada hasta el carril Urquiza.

Pero además, se construirán tres nuevos cruces vehiculares superiores en Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y también del propio carril Urquiza. Se reonvarán de forma integral la señalética, sistemas de contención y banquinas.

“Estas sin dudas son las instancias más complejas y desafiantes que va a tener esta obra”, reconoció Marité Baduí.

En toda esa zona se prevé además la reconstrucción del sistema de iluminación (entre Sarmiento y Urquiza), y su ampliación hacia Arturo González.

Por otro lado, entre Sarmiento hasta la calle Tirasso, se rediseñará el sistema de captación y conducción de aguas pluviales para evitar anegamientos, y se incorporarán paseos peatonales, ciclovías, mobiliario urbano y especies nativas, con financiamiento a cargo del municipio de Guaymallén.

El presupuesto oficial de este tramo asciende a $70.500 millones de pesos (unos U$S 50,3 millones de dólares), y el plazo de ejecución será de 30 meses, "debido a la complejidad técnica y al alto tránsito urbano".