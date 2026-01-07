Avanza la reconstrucción del Acceso Este: qué va a pasar con los peajes

El Gobierno de Mendoza anunció este martes que se presentaron 11 ofertas en la licitación para la reconstrucción de un tramo del Acceso Este . La primera etapa de la ambiciosa obra irá desde calle Lamadrid (a la altura de la Variante Palmira) hasta la calle Arturo González, atravesando todo el departamento de Maipú. El plazo de ejecución estimado es de un año y una vez finalizada se instalarán peajes en esta arteria estratégica, ratificaron desde el Ejecutivo provincial.

La remodelación del Acceso Este desde la Variante Palmira hasta el Nudo Vial se realizará en dos etapas. La primera parte intervendrá el tramo que atraviesa Maipú, mientras que la segunda etapa, cuyas ofertas se conocerán la próxima semana, alcanzará el segmento que cruza todo Guaymallén.

Tras 40 años sin mejoras en la infraestructura de una de las principales arterias del Gran Mendoza, el gobierno de Alfredo Cornejo decidió avanzar con una modernización del Acceso Este con una inversión de más de 90 millones de dólares.

El presupuesto saldrá del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industria, los 1023 millones de dólares que originalmente se iban a destinar a Portezuelo del Viento, pero luego se destinaron a múltiples obras de infraestructura en toda la provincia.

El Gobierno provincial estableció que una de las condiciones para la ejecución de obras con estos recursos es que los proyectos tengan contemplado un repago o recupero. Es decir que las personas beneficiadas por estas obras paguen por su uso y esos fondos reinvertirlos en mantenimiento u otras mejoras.

5-Acceso-Este-2

En esta línea, el gobernador Alfredo Cornejo y sus funcionarios confirmaron que las obras viales que se financiarán con el Fondo del Resarcimiento tendrán peajes.

El sistema de cobro se instalará en las rutas nacionales 7 (Acceso Este), 40 (Acceso Sur) y 143 (entre Pareditas y San Rafael), en las cuales la provincia se hará cargo de las obras de mejora tras el acuerdo firmado con Vialidad Nacional. Sin embargo, la habilitación de los peajes depende de un decreto del Gobierno nacional.

El plan del Gobierno provincial es implementar el sistema "free flow", que consiste en el cobro sin cabinas físicas con barrera.

Qué pasará con el peaje en el Acceso Este

La subsecretaria de Infraestructura de Mendoza, Marite Badui, destacó que “la infraestructura económica y todo lo que se financia con el Resarcimiento tiene que tener recupero”.

Indicó que el gobernador ha resaltado que primero estarán las obras y luego los mecanismos que hagan a ese repago. “Ese repago hace que podamos seguir invirtiendo en los stock de infraestructura. Porque, si no, pasa lo que pasa, tenemos un acceso que hace cuarenta años que no se interviene y, obviamente, que después la inversión es significativa”.

En este sentido, precisó que los peajes en Acceso Este se instalarán una vez que finalice la obra, cuya primera etapa tiene un plazo de ejecución de un año.

acceso este condor obras (8) Alf Ponce Mercado / MDZ

Teniendo en cuenta que el inicio de la obra de remodelación del Acceso Este entre Lamadrid y Arturo González está previsto para mediados del 2026, la utilización de los peajes en este tramo podría ser una realidad ya en 2027.

“Los peajes se basan en el principio de correspondencia de beneficio. Paga quién se beneficia de esas obras, entonces, ¿por qué va a pagar alguien de San Rafael una obra que usan ciudadanos del Gran Mendoza? Y lo mismo viceversa”, expresó Badui.

A su vez, remarcó que esos recursos que se recauden por los peajes se destinarán a nuevas obras. “No solamente hay que hacer nuevas obras, sino que hay que invertir en los stock de infraestructura existentes, que muchas veces eso se margina”, advirtió.

¿Dónde estarán los peajes?

Por su parte, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, ratificó que “los peajes se implementarán una vez que la obra se termine”.

Remarcó que la definición de los puntos en los que se instalará el cobro por la circulación de vehículos se definirá una vez que esté adjudicada la obra y avance la construcción.

“Nos ha pasado con otras rutas que tienen muchas entradas y salidas, por lo tanto tenemos que tener buenas colectoras para tener calles alternativas y segundo, definir los puntos. Veremos cuáles son los puntos y la modalidad de los peajes”, expresó el funcionario.

Servicio tercerizado

En el Gobierno provincial ya están analizando el sistema de peajes que se comenzará a implementar en el Acceso Este y se está poniendo en consideración instalarlo una vez que se finalice la obra de la nueva tercera trocha en el Acceso Este.

En cuanto al cobro, se avanzará con una licitación para contratar a una empresa privada que se encargue del cobro y que ponga en marcha un sistema de “free flow”, es decir sin cabina física de cobro con barrera.

La empresa adjudicataria se quedará con un “fee”, cuota o tarifa puntual y el resto de la recaudación irá para la provincia.

La intención del Ejecutivo provincial es que lo recaudado vaya destinado al Fondo del Resarcimiento y se utilice para el mantenimiento de ese sector de la ruta u otras obras de mejora.