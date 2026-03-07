Presenta:

Caos en el Acceso Este: por un problema con un hombre desvían el tránsito

La policía desvía el tránsito en el Nudo Vial que forman Costanera y Acceso Este. Problemas con una persona.

El Acceso Este tiene un desvío transitorio y se genera caos en el ingreso a la Ciudad de Mendoza. El problema se genera en el puente que vincula el Acceso Sur con el Este.

Según se informó, hay una contingencia con un hombre en el puente y eso obligó a la policía a desviar el tránsito mientras intenta solucionarlo.

A pesar de la hora en la que ocurre, se generó caos en el ingreso a la Ciudad.

