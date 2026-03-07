Caos en el Acceso Este: por un problema con un hombre desvían el tránsito

La policía desvía el tránsito en el Nudo Vial que forman Costanera y Acceso Este. Problemas con una persona.

El Acceso Este tiene un desvío transitorio y se genera caos en el ingreso a la Ciudad de Mendoza. El problema se genera en el puente que vincula el Acceso Sur con el Este.

nudo viaj acceso Según se informó, hay una contingencia con un hombre en el puente y eso obligó a la policía a desviar el tránsito mientras intenta solucionarlo.

Te puede interesar Vecinos de Maipú denuncian continuos ataques con piedras en el Acceso Este