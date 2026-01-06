Este martes se revelaron los nombres de las empresas que presentaron ofertas para avanzar con la obra de reconstrucción del Acceso Este , en el tramo de la Ruta 7 que va desde la Variante Palmira, en San Martín, hasta el cruce con Arturo González, en Maipú. Se presentaron 11 oferentes para esta primera etapa de este ambicioso y anhelado proyecto de infraestructura.

Durante un acto realizado en la Casa de Gobierno, esta mañana se realizó la apertura de sobres de la licitación para la obra de refuncionalización del Acceso Este en el tramo desde calle Lamadrid a Arturo González, en Maipú.

Se trata de la primera etapa del proyecto de intervención del Acceso Este desde la Variante Palmira hasta el Nudo Vial que anunció meses atrás el Gobierno de Mendoza. El objetivo es remodelar por completo una de las principales arterias de la provincia con una inversión proveniente de los Fondos del Resarcimiento, tras 40 años sin mejoras en la infraestructura de tránsito en la zona.

La semana que viene se conocerán las ofertas para la segunda etapa de la obra que va desde Arturo González hasta el Nudo Vial, correspondiente a la remodelación de todo el Acceso Este que atraviesa Guaymallén.

El primer tramo de remodelación del Acceso Este tiene un presupuesto asignado de $50.700 millones y comprende una intervención de 18,8 kilómetros dividido en dos secciones: desde Variante Palmira a Cervantes (10,4 km) y desde calle Cervantes a Arturo González (8,76 km).

acceso este condor obras (20) Alf Ponce Mercado / MDZ

Quiénes son los 11 oferentes que pelean por la reconstrucción del Acceso Este

En el marco de la licitación pública, se presentaron 19 empresas, algunas de ellas agrupadas en una Unión Transitoria (UT), asociándose para realizar una propuesta.

En total son 11 los oferentes que buscarán quedarse con la obra de reconstrucción del Acceso Este. Vale aclarar que serán dos los adjudicatarios, ya que una misma firma no podrá quedarse con los dos tramos.

Estas son las empresas que buscan remodelar el Acceso Este:

Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA)

Corporación del Sur SA-José Chediack SAICA

Procon SRL - Mapal SACIA UT

José Cartellone Construcciones Civiles SA

UTE Constructora San José SRL-Storini SA

Da Fré OC SA-Construcciones Ivica y Dumandzic SA UT

Se Mi SA-HCO SA-Obras Andinas SA-UT

Luis M Pagliara SA

Green SA-Tecno redes y obras SRL-UT

Laugero Construcciones SA-Kraft Constructora SRL-UT

Ayfra SRL

Una obra sin cortes de tránsito

La subsecretaria de Infraestructura de la provincia, Marité Badui, indicó que la obra debería durar 12 meses y destacó que “no se va a cortar el tránsito, eso también va a ser un desafío para la obra”.

“Junto a Maipú se van a licitar las obras de las colectoras y tenemos que hacer ese trabajo conjunto de logística. El tránsito no se va a cortar, con lo cual va a ser un desafío, y desde ya pedimos disculpas, pero ante 40 años que no se interviene el Acceso Este, creemos que están justificadas”, precisó.

acceso este condor obras (15) Alf Ponce Mercado / MDZ

La funcionaria hizo hincapié en que el plan de desvíos que hayan presentado las empresas será una de las cuestiones a analizar a la hora de adjudicar la obra.

“El tránsito en este tramo llega hasta 35.600 vehículos al día. Antes habían estacionalidades durante el día, ahora la verdad es que es frecuente, constante, con lo cual, el plan de desvío es un tema, un hito muy importante para nosotros”, indicó Badui.

A su vez, remarcó que la intervención se ha dividido en dos secciones, desde Lamadrid hasta Cervantes y desde Cervantes hasta Arturo González, con el objetivo de que existan frentes de obra en simultáneo.

El proceso de evaluación de las ofertas podría durar al menos un mes y luego se dará paso a la parte administrativa de la firma del contrato. En el Gobierno provincial estiman que a partir de abril podrían comenzar las obras.

Cómo será la obra de remodelación del Acceso Este

La infraestructura actual cuenta con dos carriles de circulación y banquinas de material granular por ambos sentidos, que se construyeron entre 1977 y 1979. El proyecto en macha plantea la reconstrucción de la carpeta asfáltica en una longitud de 18,8 kilómetros.

La intervención se dividirá en dos secciones independientes: desde Variante Palmira a Cervantes (10,4 km) y desde calle Cervantes a Arturo González (8,76 km).

Desde la Variante Palmira hasta Arturo González, el Presupuesto ronda los $50.700 millones.