Cuántas ofertas se presentaron para la obra de mejora del Acceso Este

Este martes se realizará la apertura de sobres para la obra de uno de los dos tramos de todo lo que será la transformación del famoso "Acceso Este" , que es el el tramo de ingreso desde la ruta 7 hasta el microcentro de la Ciudad de Mendoza. En este caso, la obra de refuncionalización del Acceso Este está dividida en dos etapas: una desde la altura de la Variante Palmira (San Martín) al cruce con Arturo González (Maipú); y otra desde allí hasta el Nudo Vial (Guaymallén).

La apertura de los sobres que se realizó este martes, son los 18,8 kilómetros (divididos en dos secciones) que van desde la Variante Palmira hasta Gobernador González, donde se reconstruirá el camino donde ya hay doble vía.

En un acto en Casa de Gobierno, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, señaló que se presentaron 11 ofertas, donde hay empresas en solitario y también agrupadas en Uniones Transitorias de Empresas (UTE).

La otra etapa, que va desde González hasta el Nudo Vial tendrá su apertura la próxima semana y es la más compleja, ya que tiene un rango de duración de por lo menos 2 años y medio, porque se realizará una tercera trocha con la construcción de tres puentes, la ampliación de otros dos, más un alteo de la ruta (elevarla).

Sobre esta etapa en la que se abrieron los sobres, Baduí sostuvo en entrevista con MDZ Club (MDZ Radio) que una misma empresa no puede ganar los dos tramos. "Esto lo hacemos para aumentar el músculo de ejecución de las obras y también para generar mayor competencia”, explicó.

La inversión total de esta etapa ronda los U$S 40 millones y no se trata de solo una repavimentación, sino una "reconstrucción de la carpeta asfáltica" que no solamente es la colocación del asfalto, sino también la reconstrucción de toda la base.

Además, adelantó que la Municipalidad de Maipú, con un alto porcentaje de financiamiento provincial, licitará las colectoras -con parte de dinero provincial-, que serán clave para los desvíos durante la obra.

Tránsito intenso y obras por etapas

La funcionaria reconoció el impacto que tendrán los trabajos en un acceso vital para el área metropolitana y que día a día suele verse colapsado no solamente en horarios pico.

“Empieza con 26.500 vehículos diarios en la zona de la Variante Palmira, y termina en el nudo vial con 105.000 vehículos diarios. Antes había horarios pico, ahora el tránsito es continuo”, planteó.

5-Acceso-Este-2

El cronograma prevé distintas etapas. El tramo que se licita ahora tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, mientras que el 16 de enero, como se mencionó, se abrirá la licitación del segundo tramo, desde Arturo González hasta el Nudo Vial, que demandará hasta 32 meses, debido a la complejidad de las tareas.

“Incluye la construcción de tres puentes, la ampliación de dos existentes, la tercera trocha y la elevación del alteo de la ruta”, enumeró.

Interés de las empresas y una "advertencia" del Gobierno por ofertas "por encima"

Sobre el inicio efectivo de los trabajos, Baduí aclaró que dependerá del análisis de las ofertas. “Este martes vamos a saber con precisión cuántas ofertas hubo y cuáles son los montos. Hay mucho interés: más de 15 empresas han consultado”, señaló.

Y agregó que la evaluación “no debería ser tan compleja” porque los antecedentes exigidos “están muy claros en el pliego”. No obstante, lanzó un tiro por elevación nuevamente a las empresas al sostener que el Gobierno no planea aceptar ofertas muy por encima del presupuesto oficial.

“Defendemos mucho nuestros presupuestos oficiales. Hacemos nuestros análisis de precios, la Dirección de Estadísticas releva los valores y esas actualizaciones se trasladan a los presupuestos oficiales y a las polinómicas respectivas”.

maria teresa badui en mdz (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

En ese sentido, subrayó que hubo licitaciones que incluso debieron darse de baja: “Si estamos seguros de nuestros presupuestos oficiales, los vamos a defender. Por eso, en algunos casos, tuvimos que dar de baja procesos. No queremos que nadie pierda, ni las empresas ni el Estado provincial, que debe ser garante de los recursos públicos”.

La subsecretaria recordó que durante años fue "habitual" o natural la adjudicación de obras hasta un 20% por encima del presupuesto oficial.

“No lo dice la ley, pero era consuetudinario. Como al Estado le cuesta mucho volver atrás un proceso licitatorio, se terminaba adjudicando. Tomamos la decisión de cambiar eso, lo hablamos con las empresas y el mensaje se ha entendido: no estamos dispuestos a adjudicar por encima de nuestros presupuestos”, afirmó.

En este sentido, sostuvo que de las 92 obras que han sido adjudicadas desde el inicio de esta gestión, "el 65% de esas obras están por debajo del presupuesto oficial y el 35% está por encima".

No obstante, aclaró que las ofertas que han estado por encima "no superan en promedio un 5% adicional”.

Según detalló, esa estrategia permitió un ahorro significativo: “Ese 65% adjudicado por debajo del presupuesto oficial significa un ahorro de unos $30.000 millones, que representa el 7% del total contratado de esas 92 obras”.

Los dos tramos del Acceso Este

Tramo I: desde la Variante Palmira a calle Arturo González

Desde la Variante Palmira hasta Arturo González, el Presupuesto ronda los $50.700 millones.

La infraestructura actual cuenta con dos carriles de circulación y banquinas de material granular por ambos sentidos, que se construyeron entre 1977 y 1979. Lo que se hará ahora será la primera reconstrucción de la carpeta asfáltica.

nudo vial ingreso acceso este (2) Alf Ponce Mercado / MDZ

La obra tendrá una longitud de 18,8 kilómetros y se dividirá en dos secciones independientes:

Desde Variante Palmira a Cervantes (10,4 km)

Desde calle Cervantes a Arturo González (8,76 km)

En la licitación, una misma empresa no podrá tener la adjudicación de los dos tramos.

El plazo de ejecución de estos tramos serán de 12 meses. En el primer tramo, la calzada principal contará con una carpeta asfáltica de 10 cm, y en el segundo, de 14 cm, sobre una nueva base granular de 20 cm. Además, se incorporará nueva señalética, renovación de los sistemas de contención lateral y pavimentación de banquinas.

El segundo tramo: tercera trocha desde Arturo González al Nudo Vial

Comprende la intervención de 11,6 km del tramo desde Arturo González hasta la intersección con el Nudo Vial.

Actualmente, la infraestructura cuenta con dos carriles de circulación hasta calle Sarmiento (zona del Shopping), lo que ha resultado sin dudas un problema frente al crecimiento urbano y la gran cantidad de vehículos que transitan, sobre todo en hora pico.

La intervención prevé, por un lado un reencarpetado de calle Sarmiento al oeste, donde ya hay tres trochas hasta el Nudo Vial.

En tanto, se construirá la tercera trocha desde la zona del Shopping hasta Arturo González, y se ensancharán los puentes Ponce y Pescara hacia el este.

La obra también contempla un alteo (elevación) de la calzada de la ruta 7 desde el cruce Sarmiento-Estrada hasta el carril Urquiza.

Pero además, se construirán tres nuevos cruces vehiculares superiores en Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y también del propio carril Urquiza. Se reonvarán de forma integral la señalética, sistemas de contención y banquinas.

En toda esa zona se prevé además la reconstrucción del sistema de iluminación (entre Sarmiento y Urquiza), y su ampliación hacia Arturo González.

Por otro lado, entre Sarmiento hasta la calle Tirasso, se rediseñará el sistema de captación y conducción de aguas pluviales para evitar anegamientos, y se incorporarán paseos peatonales, ciclovías, mobiliario urbano y especies nativas, con financiamiento a cargo del municipio de Guaymallén.

El presupuesto oficial de este tramo asciende a $70.500 millones de pesos (unos U$S 50,3 millones de dólares), y el plazo de ejecución será de 30 meses, "debido a la complejidad técnica y al alto tránsito urbano".

En total, la intervención en la Ruta 7 abarcará 30,4 kilómetros, con una inversión global de 128.110 millones de pesos, es decir, unos U$S 91,5 millones.