Cómo funciona el tránsito en hora pico con el cambio de sentido en las laterales del Acceso Este

Hace más de un mes que rigen los cambios de sentido en las laterales del Acceso Este , en el marco de la obra integral de remodelación. Desde el 9 de febrero, la Lateral Norte funciona de este a oeste y la Lateral Sur de oeste a este, una modificación que alteró la dinámica habitual del tránsito en la zona.

Con los nuevos sentidos ya instalados, MDZ estuvo este miércoles por la mañana en la intersección de Rondeau y la Lateral Sur del Acceso Este , punto que cambia de nombre al cruzar el puente y pasa a llamarse Arenales. Allí se concentra uno de los movimientos más intensos en horario pico.

A las 7.30, el tránsito se mostraba ordenado y con buena circulación en ambas laterales. Oficiales de tránsito de la Municipalidad de Guaymallén estaban apostados a ambos lados del puente, sobre Rondo/Arenales y las colectoras, organizando el paso de los vehículos.

Minutos antes de las 8.00 el panorama empezó a cambiar. Entre las 7.50 y las 8.30 se registró el mayor flujo de tráfico en la zona, con un incremento notorio de autos que buscaban ingresar o retomar el Acceso Este .

Una gran cantidad de vehículos baja por la Lateral Sur para doblar hacia el norte y, en muchos casos, volver a subirse al Acceso con destino a la Ciudad de Mendoza. Ese movimiento genera un punto de tensión en la intersección entre Lateral Sur y Rondeau, especialmente cuando el semáforo habilita el avance.

Justamente, el mayor foco de congestión se produce cuando el semáforo de las intersecciones da luz verde, con una duración aproximada de 40 segundos. En reiteradas oportunidades, algunos autos quedan a mitad de camino, atravesados en el cruce, porque del otro lado la circulación está momentáneamente frenada por el oficial de tránsito.

Cómo incide la coordinación del tránsito

lateral acceso este obras tercera vìa (diez) Alf Ponce Mercado / MDZ

Según lo observado en el lugar, un conductor que llega al semáforo de Lateral Sur y Rondeau puede demorar alrededor de dos minutos, o un minuto cincuenta, más de los previsto si le toca esperar el ciclo completo. En ciertos momentos, los oficiales coordinan el movimiento con el semáforo y el paso se vuelve más ágil.

Sin embargo, no siempre hay sincronización total entre la señal luminosa y la indicación manual. Eso genera que algunos conductores se confíen con el verde y avancen, pero se encuentren con la circulación detenida unos metros más adelante, cerca de la bajada del Acceso.

Durante la mañana se escucharon algunos bocinazos y hubo conductores molestos, sobre todo cuando quedaron bloqueados en medio del cruce. Aun así, el clima general fue de relativa calma y el tránsito, pese al aumento sostenido de vehículos sobre la calle Rondeau y su continuación Arenales y las laterales, se mantuvo bastante ordenado.

lateral acceso este obras tercera vìa (ocho) Alf Ponce Mercado / MDZ

De esta forma, casi un mes después del cambio de sentido de las laterales, el tráfico se mantiene ordenado. Sobre todo, gracias a la interacción de los oficiales de tránsito que mantienen la fluidez vehicular haciendo respetar los turnos y el espacio en una zona de gran concurrencia. Además, se le recomienda a los conductores que circulen por esta intersección que consideren tomarse algunos minutos más para llegar a su lugar de destino y que se armen de paciencia al momento de llegar a la intersección para evitar accidentes o conflictos en la zona y que el tránsito continúe con su curso normal.