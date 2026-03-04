Por primera vez, los trabajadores de viñas y bodegas reclaman en la Fiesta de la Cosecha
Los trabajadores piden mejoras salariales porque los sueldos básicos son de $500.000.
Una vez más, hay largas filas para llegar a la Fiesta de la Cosecha en el Acceso Norte cerca del aeropuerto.
Desde la organización dispusieron abrir las puertas del predio del aeropuerto de Mendoza a las 18 para evitar el colapso de automóviles pero cerca de las 20 ya se registraban demoras en el ingreso.
Protesta de trabajadores de viñas y bodegas
Los trabajadores piden mejoras salariales porque los sueldos básicos son de $500.000. Por primera vez, los trabajadores de viñas y bodegas se manifestaron en el ingreso de la Fiesta de la Cosecha.
Los trabajadores nucleados en SOEVA y FOEVA se apostaron en el portón uno de ingreso al predio del aeropuerto y con bombos y cánticos reclamaron mejoras salariales. Los representantes sindicales aseguraron que los sueldos básicos rondan los $500.000 y que con ítems llegan a los $700.000. Además, aseguraron que no conviene hacer horas extra porque no hace diferencia en el salario.
Recomendaciones de la organización
- Llegar temprano, con tiempo para disfrutar de la previa en el Patio Malbec y encontrar buena ubicación. Habrá estrictos controles de ingreso con lectores del QR de las entradas.
- Portones de ingreso: la Fiesta tiene sus propios portones de ingreso. El acceso tradicional al edificio del aeropuerto queda sólo reservado para pasajeros y tripulaciones. Las personas con discapacidad deben ingresar por el Portón 1; hacia el norte habrá dos portones más para público general.