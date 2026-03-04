Por primera vez, los trabajadores de viñas y bodegas reclaman en la Fiesta de la Cosecha

Trabajadores protestaron en el ingreso a la Fiesta de la Cosecha

Una vez más, hay largas filas para llegar a la Fiesta de la Cosecha en el Acceso Norte cerca del aeropuerto.

Desde la organización dispusieron abrir las puertas del predio del aeropuerto de Mendoza a las 18 para evitar el colapso de automóviles pero cerca de las 20 ya se registraban demoras en el ingreso.

Protesta de trabajadores de viñas y bodegas Los trabajadores piden mejoras salariales porque los sueldos básicos son de $500.000. Por primera vez, los trabajadores de viñas y bodegas se manifestaron en el ingreso de la Fiesta de la Cosecha.

Los trabajadores nucleados en SOEVA y FOEVA se apostaron en el portón uno de ingreso al predio del aeropuerto y con bombos y cánticos reclamaron mejoras salariales. Los representantes sindicales aseguraron que los sueldos básicos rondan los $500.000 y que con ítems llegan a los $700.000. Además, aseguraron que no conviene hacer horas extra porque no hace diferencia en el salario.