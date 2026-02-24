Acceso Este: hubo ofertas abajo del Presupuesto y crece la presión por la obra más importante

El Gobierno está por adjudicar una de las obras viales más importantes de los últimos años: el tramo urbano del Acceso Este , que comprende el recorrido entre el Nudo Vial y la calle Arturo González. La obra será financiada con los fondos de resarcimiento. Al ser la más compleja, también es la más cara y de mayor impacto.

En total se presentaron 7 propuestas y 14 empresas y, según los datos a los que accedió MDZ, hay ofertas por debajo del presupuesto oficial. La puja es fuerte. La empresa mendocina Cartellone presentó la oferta más conveniente desde lo económico, con más de 10 mil millones de pesos por debajo de lo previsto. Pero hay rumores entre los competidores sobre la posibilidad de que ponderen otros criterios. Y la competencia sería con la UTE formada entre Ayfra y Green, la empresa que por los problemas financieros dejó obras a medio hacer.

La obra tiene un presupuesto de $70.510 millones (U$S 50,3 millones), para hacer de 11,6 kilómetros de ruta. Se trata del tramo más urbano del trazado que fue provincializado y que ahora pasó a ser la ruta 22. El tramo a intervenir tiene un tránsito medio diario anual de 120.000 vehículos, pero se le suman otros 80 mil vehículos provenientes del Acceso Sur en la zona desde la rotonda de la Virgen.

Se trata de la primera etapa del proyecto de intervención del Acceso Este desde la Variante Palmira hasta el Nudo Vial que anunció meses atrás el Gobierno de Mendoza.

Certellone presentó una oferta de 59.788 millones de pesos y aparece como la favorita por la importancia que tiene el costo en la ponderación de la licitación. Es decir, 10.712 millones de pesos menos de lo que el Gobierno previó en los pliegos.

La UTE Ayfra-Green presupuestó la obra en 63.899 millones de pesos. La tensión se generó por la ponderación de un criterio que, en el contexto general, considera otras variables. El plazo de ejecución de la obra es de 30 meses y la UTE Ayfra-Green propuso hacerlo en 22 meses, pero a un costo mayor y con las dudas que genera el cumplimiento de esa promesa con una obra tan compleja. En la licitación el 80% del puntaje se otorga por el costo, ya que buscan que la inversión sea eficiente. Es que la obra se paga con los fondos extraordinarios que la Provincia cobró por los perjuicios que generó la promoción industrial, dinero que es finito. Además, se buscará un sistema de recupero de la inversión.

La posibilidad de que se adjudique una propuesta más cara inquieta dentro y fuera del Gobierno, sobre todo por la competencia que hay entre las empresas. “En cada reunión que hubo por las obras que se licitaron, se repitió que se iba a generar competencia, que era importante bajar los costos y que no había favoritismos”, aseguró un allegado a las licitaciones.

La brecha entre lo presupuestado y lo ofertado es importante. En el caso de la oferta más baja presentada por Cartellone la diferencia es de 4100 millones de pesos. Las dos empresas que parecen competir para quedarse con la obra tuvieron problemas en el pasado. Cartellone estuvo concursada, pero salió de esa situación. Green también y aún quedan los vestigios de algunas de las obras que dejó clavadas, como la ruta 40 entre Mendoza y San Juan, del lado de la provincia vecina.

La obra prevé un lado un reencarpetado desde calle Sarmiento al oeste, una tercera trocha desde la zona del Shopping hasta Arturo González y el ensanchado de los puentes Ponce y Pescara. También está previsto elevar la calzada desde el cruce Sarmiento-Estrada hasta el carril Urquiza y tres nuevos cruces vehiculares superiores en Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y también del propio carril Urquiza. Entre otras mejoras y obras de arte que están en el pliego, se incluye señaléctica y la reconstrucción del sistema de iluminación. Otra de las claves es el rediseño del sistema de captación y conducción de aguas pluviales para evitar anegamientos, y se incorporarán paseos peatonales, ciclovías y mobiliario urbano.

Acceso Este obras- MDZ 21 Zonda fotos- MDZ

Para la ejecución de la obra la Nación provincializó el Acceso Este desde la Variante Palmira. Así se concretó la Ruta Provincial 22. Los tramos anteriores que se licitaron fueron adjudicados a las empresas CEOSA y Cartellone. Para la sección que va desde Arturo González hasta Cervantes, la empresa que presentó la mejor oferta integral fue José Cartellone Construcciones Civiles SA con un monto de $19,8 mil millones. En tanto, la otra sección, que va desde Cervantes hasta la Variante Palmira, la ganó Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa) por una cifra de $28,7 mil millones.

Para la parte más compleja se presentaron 7 propuestas de 14 empresas: CEOSA – Constructora San José– Tolcon; Corporación del Sur – José Chediak; Vialmani; Semisa – Hugo del Carmen Ojeda – Obras Andinas; AYFRA SRL - Green; Dafre - Panedile y José Cartellones Construcciones Civiles. Las que tendrían las ofertas más competitivas son Ayfra-Green y Cartellone, con una notoria diferencia presupuestaria.