Volcó y desbarrancó en el Acceso Este tras chocar contra un cartel

El accidente se produjo a primeras horas de este jueves, en medio de las lluvias que afectan al Gran Mendoza.

La lluviosa mañana de este jueves en Mendoza estuvo marcada por múltiples accidentes viales en los principales accesos a la Ciudad. A primera hora de la jornada una mujer perdió el dominio de su auto mientras circulaba por el Acceso Este y chocó contra un cartel y terminó volcando y desbarrancando.

El hecho ocurrió a la altura de Cañadita Alegre, en la zona de Guaymallén. La mujer que manejaba un automóvil Peugeot y se dirigía a trabajar con dirección de este a oeste, terminó con una fractura en su muñeca.

accidente acceso este vuelco La conductora perdió el control del vehículo e impactó contra un cartel. A raíz del choque, terminó desbarrancando y volcó a varios metros del Acceso Este.