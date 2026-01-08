Cómo serán los arreglos de las calles colectoras del Acceso Este en Maipú

El Gobierno de Mendoza y el Municipio de Maipú avanzan en las obras de arreglo del Acceso Este y en paralelo se publicaron los pliegos provisorios para la pavimentación de las laterales Norte y Sur del Acceso Este (exruta 7), en el tramo comprendido entre las calles Arturo González y Lamadrid, cuyos sobres de ofertas ya se abrieron este martes.

Lo importante de estas obras es que no solamente las colectoras servirán de calles alternativas mientras esté la obra del Acceso Este para miles de automovilistas; sino sobre todo en un futuro como alternativa propia al mencionado Acceso Este, ya que se le colocarán peajes , por lo que es necesario tener colectoras en buen estado para quienes no puedan/quieran abonar.

Los pliegos públicos permitirán que las empresas interesadas comiencen el estudio técnico para la posterior presentación de ofertas económicas, abriendo formalmente el proceso de una obra con gran impacto urbano y vial.

Estos pliegos, que contienen los requisitos y condiciones de ejecución, pueden consultarse en el sitio oficial .

La intervención contempla una mejora integral de calzadas, estructura modular urbana, infraestructura hidráulica complementaria y medidas de seguridad vial. El proyecto cuenta con financiamiento mixto, el Gobierno provincial aportará el 70% del total mientras que el municipal el 30% restante.

En paralelo, la licitación de la traza principal del Acceso Este dio un paso decisivo con la apertura de sobres para la reconstrucción del primer tramo (también entre Lamadrid y Arturo González).

Entre los tramos a repavimentar están:

Tramo 1: Arturo González hasta Ruta 50

Tramo 2: Ruta 50 hasta calle Serpa

image

Tramo 3: calle Serpa hasta calle Don Bosco

Tramo 4: calle Don Bosco hasta calle Los Álamos

Tramo 5: calle Los Álamos hasta calle San Pedro

Tramo 6: calle San Pedro hasta calle Lamadrid Norte

Mejora del Acceso Este

En el acto realizado el martes pasado en Casa de Gobierno, once empresas presentaron sus propuestas para renovar casi 19 kilómetros de este corredor, uno de los más transitados del Gran Mendoza.

La obra de la traza principal —dividida en dos secciones para fomentar la competencia— incluye la reconstrucción de la calzada, señalización horizontal y vertical, renovación de sistemas de contención y pavimentación de banquinas, con un plazo de ejecución de 12 meses.

Estas iniciativas integran un plan vial estratégico que busca optimizar la seguridad y conectividad de la principal vía de acceso hacia el Este, beneficiando tanto a los vecinos de Maipú como al transporte productivo de la provincia.