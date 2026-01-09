Fuerte puja por el Acceso Este: ofertas hasta 27% más bajas que el presupuesto oficial

19 empresas compiten para ganar alguno de los tramos con los que se reconstruirá el Acceso Este (ruta nacional 7), uno de los principales accesos de ingreso y salida del microcentro de la Ciudad de Mendoza. El Gobierno, que licitó la obra luego de haber acordado con Vialidad Nacional que se haría cargo de los trabajos, dividió todo el trabajo que se debe realizar en un radio de acción de 30 kilómetros, en dos etapas bien diferenciadas, que tienen licitaciones en paralelo.

El tramo que va más avanzado es el que arranca en San Martín, a la altura de la Variante Palmira (límite con Maipú) hasta el puente de calle Gobernador González, en Guaymallén. En total son 18,8 kilómetros donde se reconstruirá la actual doble vía, con un presupuesto total que orilla los $59.000 millones.

En tanto, el tramo más complejo tendrá la apertura de sobres la semana que viene, y son los 11,6 kilómetros que van en el Acceso Este desde la mencionada González hasta la llegada al Nudo Vial. En ese espacio, además de los arreglos de la calzada, habrá un desafío mayor: construir una tercera trocha hasta la zona del Shopping, realizar tres puentes nuevos, ampliar dos existentes y altear toda la ruta unos metros más.

Volviendo a la licitación que tuvo apertura de sobres, estos 18,8 kilómetros a su vez se subdividieron en otras dos secciones: la primera sección son 8,7 kilómetros desde González hasta el puente Cervantes; y la segunda sección desde Cervantes hasta la Variante Palmira, que son 10,4 kilómetros.

Las 19 empresas, algunas de ellas agrupadas en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), presentaron ofertas en las dos secciones.

Estas son las empresas que buscan remodelar el Acceso Este:

Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA)

Corporación del Sur SA-José Chediack SAICA

Procon SRL - Mapal SACIA UT

José Cartellone Construcciones Civiles SA

UTE Constructora San José SRL-Storini SA

Da Fré OC SA-Construcciones Ivica y Dumandzic SA UT

Se Mi SA-HCO SA-Obras Andinas SA-UT

Luis M Pagliara SA

Green SA-Tecno redes y obras SRL-UT

Laugero Construcciones SA-Kraft Constructora SRL-UT

Ayfra SRL

Ofertas por debajo del presupuesto para el Acceso Este

No obstante, el Gobierno aclaró que una misma empresa o UTE no podrá obtener la concesión de las dos secciones, por lo que habrá dos "ganadores". Esta aclaración del Gobierno es importante, ya que la empresa José Cartellone Construcciones Civiles SA presentó las ofertas más competitivas para ambas secciones.

image

En la sección 1, cuyo presupuesto oficial es de $27.030 millones, la oferta de Cartellone fue de $19.798 millones, un 26,7% por debajo del cálculo del Gobierno. En tanto, en la sección 2, que tiene un presupuesto oficial de $30.827 millones, su oferta fue un 27,1% también por debajo, con una propuesta de obra por $22.453 millones.

Sección 1: desde Cervantes a Arturo González (8,76 km)

En el caso de la sección 1, de las 11 ofertas, hubo 10 por debajo del presupuesto oficial, lo que la convierte en el tramo con mayor nivel de competitividad económica de toda la licitación.

Por detrás de Cartellone, la UTE Laugero Construcciones SA – Kraft Constructora SA presentó la segunda oferta más conveniente, con una baja del 18,8% respecto del presupuesto oficial, posicionándose como uno de los más competitivos del tramo.

En tercer lugar se situó Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa), cuya propuesta se ubicó con una baja del 15,4%, muy cerca de las mejores ofertas del segmento.

Corporación del Sur SA – José Chediack SAICA (UT) presentó una oferta con una reducción en torno al 10,3%, manteniéndose dentro del grupo de precios competitivos.

Después aparecen Luis M. Pagliara SA, que cotizó una baja cercana al 9,8%, en línea con valores de mercado; bien cerquita la UTE Constructora San José SRL – Stornini SA, con una propuesta por debajo en un 9,2%; y Da Fré OC SA – Construcciones Ivica y Dumandzic SA (UT), con una baja del 8,8%.

Ya en el fondo aparecen: Se Mi SA – HCO SA – Obras Andinas SA (UT), con un 5,2% por debajo; Ayfra SRL, con un 2,4% de reducción del presupuesto oficial; y Green SA – Tecno Redes y Obras SRL (UT), en un 0,2% de baja.

Por encima del presupuesto oficial, se posionó Procon SRL – Mapal SACIA (UT), un 4,3% por encima del Presupuesto.

Sección 2: desde Arturo González a Variante Palmira (10,4 km)

En la Sección 2 se observa una mayor dispersión de precios, con diferencias más marcadas entre las propuestas. De las 11 propuestas, hubo 6 por debajo del presupuesto oficial y 5 por encima.

La nombrada Cartellone, al marcar una reducción del 27% del presupuesto oficial, se destacó ampliamente del resto de los competidores. En segundo lugar quedó Ceosa, que ofertó una baja del 6,8%, ubicándose entre las alternativas más competitivas; mientras que tercero aparece Laugero-Kraft, que cotizó con una reducción similar, del 6,6%, consolidando una buena posición en ambos tramos.

Corporación del Sur - Chediack ofertó una reducción del 3,4%; Pagliara presentó un presupuesto del 2,9% por debajo; y San José - Stornini lo hizo con un 2,7%, también abajo de los cálculos del Gobierno Provincial.

En tanto, por encima quedaron Da Fré - Construcciones Ivica y Dumandzic, con un incremento de un 1,4% en su oferta; Se Mi SA – HCO SA – Obras Andinas, con un 2,4%; Green – Tecno Redes y Obras, en un 6,9%; Ayfra en un 8,7% por encima; y Procon - Mapal SACIA, que al igual que en la sección 1, tuvo la oferta más alta de todas, en este caso en un 11,3% arriba del presupuesto oficial.

Las obras en el Acceso Este

La infraestructura actual de este tramo de casi 20 kilómetros cuenta con dos carriles de circulación y banquinas de material granular por ambos sentidos, que se construyeron entre 1977 y 1979. Lo que se hará ahora será la primera reconstrucción de la carpeta asfáltica.

El plazo de ejecución de estos tramos serán de 12 meses. En el primer tramo, la calzada principal contará con una carpeta asfáltica de 10 cm, y en el segundo, de 14 cm, sobre una nueva base granular de 20 cm. Además, se incorporará nueva señalética, renovación de los sistemas de contención lateral y pavimentación de banquinas.

image

“Todo esto implica la reconstrucción del paquete estructural, es decir, la base más la carpeta asfáltica, buscando mejores condiciones de durabilidad y seguridad óptima”, indicó Baduí a la prensa.

La funcionaria también destacó que se reconstruirán 10 intersecciones principales desde la ruta 7 que comprenden 17 rotondas y ordenadores, que son las siguientes: ruta 50, calle Serpa, Don Bosco, Maza, Cervantes, ruta 31 (Los Álamos), calle Medina, ruta 33 (Las Margaritas), San Pedro y Lamadrid.

Además, las colectoras estarán a cargo de la Municipalidad de Maipú, lo que señalaron que permitirá una "intervención integral de la calzada principal y sus vías laterales".