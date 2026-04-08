Guaymallén anunció la renovación de un nuevo tramo de calzada sobre Lateral Sur de Acceso Este

Guaymallén avanza con mejoras en una vía estratégica que funcionará como alternativa durante la ejecución de la megaobra.

Se trata de una intervención complementaria al desarrollo de la megaobra.

La Municipalidad de Guaymallén avanza con nuevas obras viales sobre calle 25 de Mayo, en la colectora Sur del Acceso Este, donde se ejecuta la renovación de un tramo de calzada clave para la circulación en el departamento. Los trabajos se desarrollan entre las calles Estrada y Azcuénaga.

La intervención se enmarca dentro del Plan de Obras Integrales y se vincula con la futura megaobra prevista sobre el Acceso Este, lo que convierte a estas tareas en un complemento estratégico para el ordenamiento del tránsito en la zona.

Según se informó oficialmente, las mejoras buscan optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en las laterales, que tendrán un rol central como vías alternativas cuando comiencen las obras principales sobre la traza del Acceso.

Intervención clave para el tránsito en la zona Las tareas incluyeron limpieza del terreno, bacheo mecanizado en distintos sectores y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica de concreto en caliente, con un espesor de cinco centímetros.

Este tipo de intervención apunta a mejorar las condiciones de transitabilidad en una vía que, por su ubicación, será fundamental para descomprimir el flujo vehicular durante las futuras obras de gran escala.