Guaymallén modifica recorridos de colectivos por obras en calle Alberdi

La Municipalidad de Guaymallén informó que, debido a los trabajos integrales que se ejecutan en calle Alberdi y en los alrededores de la Terminal de Ómnibus, se implementaron cambios en los recorridos del transporte público de pasajeros.

Las modificaciones incluyen desvíos de circulación y la reubicación de paradas, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio mientras avanzan las obras en una de las zonas de mayor tránsito del departamento.

Desde el municipio detallaron que los cambios ya se encuentran vigentes y solicitan a los usuarios prestar atención a los nuevos puntos de ascenso y descenso.

Líneas afectadas y nuevos recorridos en Guaymallén En el caso de las líneas 352, 354, 532 y 533, el desvío en sentido centro hacia zona se realiza por Saavedra, Pellegrini y Güemes, retomando luego su recorrido habitual. Las paradas provisorias se ubican en Saavedra y Alberdi, Saavedra y Francisco de La Reta, y Pellegrini y Bandera de los Andes, a la altura de la plaza.

Por su parte, las líneas 760, 911, 935, 937, 940, 942, 945, 946 y 947 circulan con desvío en sentido centro a zona por Costanera y José Vicente Zapata, en la lateral sur del Acceso Este, hasta retomar su trayecto. En este caso, la parada provisoria se estableció en José Vicente Zapata (lateral sur del Acceso Este) y Dorrego.