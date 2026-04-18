Milita desde los 13, fue funcionario a los 19 y será concejal a los 25

Maximiliano Garrido nació en el año 2000, en San Martín. Hijo de un padre inquieto, como lo describe él, "que buscaba el bienestar de su familia", su mudó a distintos lugares. Fue a 6 primarias y a 4 secundarias. "Entre tantos cambios uno aprende herramientas para socializar mejor", reflexiona. Le tocó vivir en Chile, en San Luis, en distintos departamentos mendocinos.

"Arranco a hacer política a los 13 años", dice con total naturalidad como si se tratara de la norma. "Mi hermano me invita a una reunión, me estaba metiendo un mundo que me encantó porque encontré un espacio que muchos pibes necesitan hoy y que son espacios de contención, donde te inculcan valores, te incentivan a que estudies, que tengas disciplina, constancia, y una de las cosas que me quedó resonando que cuando empecé, como radicales éramos oposición en San Martín y si hay un panorama desolador, es ese. Sos pibe, el municipio lleva 12 años de gestión, vino a cambiar cuando vivía en la Ciudad, cuando ganó la UCR fuimos a festejar con mi familia", relata.

Con 13 años, hablaba de los "problemas" que había en la Municipalidad junto a su grupo. "Tenemos que proponer, incentivar", sostiene recordando esa época que no fue hace décadas.

Se vino a vivir junto a su familia a la Ciudad de Mendoza . Su militancia fue creciendo, no se quedó quieto que es algo que lo caracteriza. De hecho, cursaba de noche en el Colegio Nacional Agustín Álvarez, para poder militar, ir a barrios, reuniones, todo durante la mañana y la tarde.

"Fui presidente de un centro de estudiantes, armé una organización estudiantil que se llamó Unión de Estudiantes Mendocinos, cuando salí de la secundaria armamos otra que se llamaba Jóvenes por Mendoza", expresa entusiasmado. De hecho, habla rápido, pero no de nervios, sino de estar absolutamente apasionado con lo que ha ido haciendo, un destino totalmente elegido.

Maximiliano Garrido-3 Milagros Lostes - MDZ

"A mi me llamaba mucho la atención cuando era pibe, que la Legislatura y el Concejo Deliberante son espacios que están abiertos para que la gente vaya, pero la gente no va", se lamentó pero no se quedó con la queja. "Empecé a ir a las actividades del Concejo, de la Legislatura y a generarlas", sorprende. "A tener reuniones, cosas que uno siendo muy chico parece que lo hace de diversión, y no, lo hice por convicción".

Tenía 19 años empezó a trabajar en la Legislatura, como funcionario: fue coordinador de Legislatura Joven. En el municipio y de la mano del intendente Ulpiano Suarez comenzó a trabajar como Director de Juventud a los 20.

"Nadie nace político. Hay que ir aprendiendo y solamente trabajando se pueden sacar adelante las cosas", define.

Su rol como concejal

Suena el teléfono y es Ulpiano. Algo sospecha. Confirma. "Me llamó el Yayo. Nos tomamos un café y me ofreció ser candidato". Ahora está lleno de desafíos, asegura.

No improvisa. "Voy a basarme en dos líneas de gestión y una tiene que ver con lo que vengo haciendo actualmente que tiene que ver con el desarrollo humano y social y por otro lado una pata más vinculada a la del sector privado pero si te ponés a pensar se complementan. Nosotros hemos trabajado mucho con gastronómicos, con comerciantes, si armamos eventos, esa articulación es muy importante, hoy a la secretaría de Desarrollo Económico lo está haciendo mucho. Lo que necesitamos hacer es construir redes", define.

Obviamente cree en un proyecto político: el que encabeza Ulpiano Suarez. "Y nosotros acompañamos", concluye.