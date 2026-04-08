Murió un reconocido dirigente peronista a días de asumir como concejal

Oscar Bonnardel falleció este miércoles a los 62 años. En las últimas elecciones había obtenido una banca en el Concejo Deliberante.

El reconocido dirigente peronista de General Alvear, Oscar Bonnardel, falleció este miércoles. En las últimas elecciones legislativas había sido electo concejal por el departamento sureño y en los próximos días iba a asumir esa banca.

Bonnardel murió a los 62 años tras una larga enfermedad. Era el presidente del Partido Justicialista (PJ) de Alvear y desde ese espacio informaron la triste noticia.

“Lamentamos el fallecimiento de Oscar Bonnardel, Presidente del PJ de General Alvear. Su calidez humana y su vocación de servicio dejan una huella imborrable en nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y amigos en el dolor. ¡Hasta siempre, compañero!”, expresaron a través de un comunicado difundido por redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041892071192092733&partner=&hide_thread=false Lamentamos el fallecimiento de Oscar Bonnardel, Presidente del PJ de General Alvear. Su calidez humana y su vocación de servicio dejan una huella imborrable en nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y amigos en el dolor. ¡Hasta siempre, compañero! pic.twitter.com/4XYAMxwHYS — PJusticialistaAlvear (@PJusticialistaA) April 8, 2026 El intendente de General Alvear, Alejandro “Jany” Molero, también despidió al dirigente peronista con un sentido mensaje. “Hoy nos toca despedir a un referente de nuestro querido General Alvear. Oscar Bonnardel nos deja un legado de compromiso, pasión por el deporte y una entrega total a nuestra comunidad”, publicó el jefe comunal radical.

Alejando Molero Oscar Bonnardel Bonnardel había sido electo concejal por Fuerza Justicialista Mendoza en las elecciones de octubre del año pasado y en los próximos días iba a asumir la banca, tras la renovación en el Concejo Deliberante de General Alvear.