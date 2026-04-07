Ulpiano Suarez, en carrera para la gobernación: "Esto no es para improvisados"

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , visitó los estudios de MDZ Radio y habló tanto de la gestión al frente de la Ciudad de Mendoza como intendente, como así también en sus aspiraciones a ser el próximo gobernador de la provincia.

"No sería honesto decir que no pienso ser candidato", sostuvo al programa Digamos Todo, conducido por Laureano Manson.

El jefe comunal radical señaló que es necesario para la ciudadanía ofrecer una buena propuesta de continuación de la gestión de Alfredo Cornejo, cuyo espacio, que es el frente Cambia Mendoza, mantiene el control del Poder Ejecutivo desde el 2015.

Ante esto, sostuvo que "hay que prepararse, esto no es para improvisados y hay que conocer los temas", planteó, al término donde también aseguró que el actual mandatario "debe ser uno de los dirigentes que más conoce de Mendoza y de cada uno de los temas".

Para Suarez, es necesario "trabajar sobre lo que falta" y se mostró como "parte de este equipo", sobre todo en momentos en los que se lo vincula más a un sector radical más "alejado" del cornejismo.

Alfredo Cornejo, Ulpiano Suarez

"Acompañé a Alfredo (Cornejo) en los primeros cuatro años de gobierno (ndr: como subsecretario de Modernización). Hay que cuidar lo logrado, en lo que respecta al orden de la provincia y el equilibrio fiscal", sostuvo.

Agregó que ahora el desafío "es crecer" y que "con una macroeconomía ordenada están dadas las condiciones para que Mendoza crezca. Falta una agenda del Gobierno nacional para el crecimiento y que lleguen las inversiones que generan empleo y movilidad social".

Respecto a las condiciones que considera necesarias para ser el candidato oficialista, consideró que es vital "estar preparado y poder mostrar experiencia de gestión".

"Estamos trabajando para dejar una Ciudad en movimiento y con finanzas cuidadas. Es importante tener equipo, que también es parte de la experiencia, es necesario tener la capacidad de liderar con diálogo para generar consensos y tener esa hoja de ruta y una mirada de Mendoza de los próximos 30 años, y no quedar enroscados en los problemas del día a día", comentó.

Y finalizó: "Hay que entender qué hacer para que la vitivinicultura genere empleo y crecimiento, para que la ganadería también crezca, lo mismo con el turismo para poder romper la estacionalidad; y minería también, todo en el marco de la ley y los controles, e incluso quizás con una nueva ley de Glaciares".