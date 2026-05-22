Julio Cobos apoyó a un candidato y criticó un proyecto cornejista

El exdiputado nacional y exvicepresidente Julio Cobos apoyó la candidatura a gobernador del intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez . Además, cuestionó el proyecto del senador provincial cornejista Néstor Majul, para que haya elecciones sólo cada cuatro años.

En diálogo con el programa After Office de MDZ Radio, Cobos sostuvo que: "Yayo Suarez es un muy buen cuadro político. Tiene experiencia en administración, casi 8 años de intendente". Además, agregó: "Lo veo bien, lo veo suelto, sin esperar la bendición de nadie".

Las declaraciones de Cobos llegan en un momento de reconfiguración interna dentro de Cambia Mendoza, donde empiezan a perfilarse posibles candidaturas y posicionamientos de cara a la sucesión del gobernador Alfredo Cornejo.

Cobos cuestionó el proyecto del legislador cornejista Majul para eliminar las elecciones de medio término. Advirtió que no son motivo para llamar a una "asamblea constituyente"-porque se necesita modificar la Constitución mendocina- y alertó que esto puede ser la punta de lanza "de algo más grande".

En ese sentido, el exgobernador, agregó: "Si fuera por la gente, vota cada 20 años, pero habría que preguntarse qué le hubiera pasado a Milei si no existieran las elecciones de medio término. Empezó el gobierno con 27 diputados y 6 senadores y el año pasado pudo sumar más".

Pero además, lanzó: "Si en un partido se acuerda, que alguien es el gobernador y que otro referente pone a los legisladores, ¿Lo va a tener condicionado con sus legisladores? ¿Cuatro años? Entonces, estas cositas suenan muy bien a nivel de la gente pero después a otros niveles hay que leerlas".

También expresó que no será conveniente el proyecto porque "si a nivel nacional hay elecciones de medio término, la ciudadanía deberá ir a votar igual". Por otro lado, descartó que este tipo de iniciativas "generen grandes ahorros" para el Estado.

El respaldo a Ulpiano Suarez

Cobos confirmó que entre los candidatos de Cambia Mendoza, prefiere a Ulpiano Suarez para la gobernación, a quien viene respaldando y le parece el más preparado. "Estamos con Yayo, lo veo bien, lo veo mejor que el año pasado, lo veo más suelto, no esperando la bendición de nadie, lo cual es bueno", expresó.

En los últimos años, Cornejo ha mantenido una fuerte centralidad en la coalición oficialista y gran parte de las decisiones estratégicas del espacio pasan por su conducción. Por eso, el hecho de que Cobos valore la autonomía política de Suarez aparece como un mensaje con peso propio dentro de la interna radical.

Además, ponderó su experiencia en la administración, con sus casi 8 años como intendente de la ciudad y sus años como representante paritario de la primera gestión de Alfredo Cornejo- 2015-2019- "Dos tareas que ha llevado adelante muy bien", subrayó.

"El rol de gobernador requiere mucha responsabilidad, pero se está preparando mucho, se está rodeando de gente. Así que creo que tiene muchas posibilidades. Y tiene opiniones muy firmes", dijo.

La relación con La Libertad Avanza y la mirada de Cobos

Además se refirió a las declaraciones de Suarez respecto de que no se siente cómodo en una alianza con La Libertad Avanza como hoy tiene Cambia Mendoza. "Me parece muy bien, que sea sincero, él ya había dicho que no lo iban a pintar de violeta",- por el color de La Libertar Avanza- expresó. En esa línea, sumó: "La verdad es que el radicalismo y La Libertad Avanza tienen más diferencias que coincidencias. El propio Alfredo (Cornejo) tiene una mirada totalmente diferente del rol Estado, de la infraestructura, para la cual ha invertido los fondos que eran para Portezuelo, de la educación, a la que apuesta".

Las declaraciones exponen una tensión latente dentro de Cambia Mendoza respecto de la relación con el gobierno nacional. Mientras algunos sectores consideran necesario sostener acuerdos políticos con Milei por cuestiones de gobernabilidad y gestión, otros dirigentes radicales buscan marcar límites y preservar la identidad partidaria frente al avance libertario.