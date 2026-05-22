El nuevo paquete de desregulación: Federico Sturzenegger va por la libre navegación y la reforma inmobiliaria

Además de la libre navegación fluvial y la reforma inmobiliaria, este paquete incluye una desregulación en los seguros y los instrumentos financieros.

Tras el avance de la "Ley Hojarasca", el Ministerio de Desregulación liderado por Federico Sturzenegger prepara una nueva ofensiva legislativa. El objetivo es reducir costos operativos y eliminar barreras de entrada en sectores estratégicos mediante una liberalización profunda de las normas vigentes.

Libre navegación fluvial: el fin del monopolio de bandera Este es quizás el punto más disruptivo del paquete. Se busca reformar el decreto-ley 19.492 de Cabotaje, que actualmente reserva la navegación entre puertos argentinos exclusivamente para buques de bandera nacional, con tripulación local.

El Gobierno sostiene que las restricciones actuales violan el Artículo 26 de la Constitución Nacional, que garantiza la libre navegación para todas las banderas.

Con esta nueva desregulación, se espera que la entrada de barcos extranjeros reduzca drásticamente los costos de flete para los productores del norte y la Mesopotamia, permitiendo el uso de embarcaciones más eficientes.

La propuesta contempla que las tripulaciones extranjeras no se rijan por convenios colectivos locales, lo que, según el Ejecutivo, bajará el costo logístico final.