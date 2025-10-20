Alfredo Cornejo eligió entre Julio Cobos y Rodolfo Suarez por un "singular" dato de gestión
El mandatario participó de una entrevista que realizó MDZ. Qué contestó sobre los intendentes, funcionarios y exgobernadores radicales.
El gobernador Alfredo Cornejo recibió a MDZ Online en la residencia oficial en Luján de Cuyo, donde dio algunas consideraciones respecto a la situación nacional y provincial en la previa de las elecciones del próximo domingo en Mendoza.
El mandatario dio su opinión sobre cómo serán los resultados el próximo domingo, la situación económica de Mendoza y el país, y también aprovechó para expresar lineamientos respecto a una eventual reforma de la Constitución en Mendoza.
No obstante, también participó de un ping pong de preguntas, respecto a preferencias sobre algunos dirigentes propios del radicalismo, entre los que se encuentran intendentes, funcionarios y también exgobernadores.
¿Rodolfo Suarez o Julio Cobos?
Lo cierto fue que Cornejo evitó mostrar preferencias sobre las gestiones de los jefes comunales, así como tampoco de sus ministros.
No obstante, sí dio su valoración al ser consultado entre Julio Cobos y Rodolfo Suarez, ambos exmandatarios de Mendoza, aunque por un dato singular, que fue el "momento" en los que les tocó gestionar, y no particularmente sobre el trabajo de gestión en cada uno de sus respectivos mandatos.
"Yo creo que Cobos tuvo mucha más suerte, le tocó un momento de crecimiento economico (ndr: entre 2003 y 2007), mientras que a Rodolfo le tocó 'lo peor, de lo peor, de lo peor', que fue gobernar con Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández). Así que por el esfuerzo, lo valoro a Rodolfo", consideró.
El verdadero o falso de Alfredo Cornejo
Por otro lado, Cornejo también aceptó jugar al Verdadero o Falso, sobre algunas definiciones que principalmente ha hecho la oposición en contra de su gestión al frente de Mendoza.
No fueron premisas simples, sino mucho de lo que dice la oposición o se comenta en las redes. Así respondió:
Las preguntas del Verdadero o Falso
- ¿Mendoza hizo un acuerdo solo electoral con LLA?
- ¿La Justicia está en gran parte compuesta por personas de confianza de Cornejo?
- ¿La Legislatura de Mendoza es una escribanía de Cornejo?
- ¿Cornejo prioriza la minería en detrimento de la vitivinicultura?
- ¿Todos los magistrados de Mendoza deberían pagar Ganancias?
- ¿Cornejo está en contra de los estatales?
- ¿La inseguridad está cada vez peor en Mendoza?
- ¿Cornejo se molestó por la desafiliación de Petri a la UCR?
- ¿El principal problema de Mendoza son los sueldos bajos?
- ¿La administración central trabaja solo en turno mañana?