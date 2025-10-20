Alfredo Cornejo eligió entre Julio Cobos y Rodolfo Suarez por un "singular" dato de gestión

El mandatario dio su opinión sobre cómo serán los resultados el próximo domingo, la situación económica de Mendoza y el país, y también aprovechó para expresar lineamientos respecto a una eventual reforma de la Constitución en Mendoza.

No obstante, también participó de un ping pong de preguntas, respecto a preferencias sobre algunos dirigentes propios del radicalismo, entre los que se encuentran intendentes, funcionarios y también exgobernadores.

Lo cierto fue que Cornejo evitó mostrar preferencias sobre las gestiones de los jefes comunales, así como tampoco de sus ministros.

No obstante, sí dio su valoración al ser consultado entre Julio Cobos y Rodolfo Suarez, ambos exmandatarios de Mendoza, aunque por un dato singular, que fue el "momento" en los que les tocó gestionar, y no particularmente sobre el trabajo de gestión en cada uno de sus respectivos mandatos.

"Yo creo que Cobos tuvo mucha más suerte, le tocó un momento de crecimiento economico (ndr: entre 2003 y 2007), mientras que a Rodolfo le tocó 'lo peor, de lo peor, de lo peor', que fue gobernar con Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández). Así que por el esfuerzo, lo valoro a Rodolfo", consideró.

El verdadero o falso de Alfredo Cornejo

Por otro lado, Cornejo también aceptó jugar al Verdadero o Falso, sobre algunas definiciones que principalmente ha hecho la oposición en contra de su gestión al frente de Mendoza.

No fueron premisas simples, sino mucho de lo que dice la oposición o se comenta en las redes. Así respondió:

ALFREDO CORNEJO VERDADERO O FALSO Marcos Garcia / MDZ

Las preguntas del Verdadero o Falso