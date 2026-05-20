El sorpresivo respaldo de la CGT a Ulpiano Suarez por un reclamo al Gobierno nacional

Días atrás, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , reclamó al Ministerio de Capital Humano políticas públicas abordará con la gente que se encuentra en situación de calle, ante la llegada de las bajas temperaturas que ponen en riesgo la vida de estas personas. La CGT Mendoza salió a respaldar al jefe comunal exigiendo respuestas al Gobierno nacional.

Suarez realizó un pedido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , luego de la realización del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que se llevó a cabo en la comuna entre el 10 y el 13 de marzo.

Ese trabajo estuvo a cargo de la cartera que dirige la funcionaria nacional y apuntaba a trazar un "mapa integral, preciso y federal" sobre dicha realidad.

En este sentido, el jefe comunal de la Capital envió una nota formal a la ministra con el objetivo de conocer el plan nacional para realizar actividades de forma coordinada y no superponerse.

El reclamo de Suarez fue respaldado este miércoles por la dirigencia de la CGT Regional Mendoza . Mediante un comunicado la entidad sindical remarcó que “acompañamos y hacemos nuestro el pedido del Intendente Suárez al Gobierno Nacional”.

Comunicado CGT Mendoza Comunicado CGT Mendoza en respaldo a Ulpiano Suarez por la gente en situación de calle.

“Solicitamos que, a través del Ministerio de Capital Humano, se activen de manera urgente las políticas públicas necesarias para asistir a las personas que se encuentran en situación de calle en nuestra provincia”, expresa el mensaje firmado por Luis Márzquez, dirigente de la UOM, y Ricardo Letard, referente de Camioneros en Mendoza.

La central obrera remarcó que “no podemos mirar para otro lado ante una realidad que se agrava día a día. Muchas de estas situaciones son consecuencia directa de las políticas implementadas por el propio Gobierno Nacional”.

“El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones mínimas de vida digna. Exigimos respuestas concretas, presupuesto y acción inmediata para los sectores más vulnerables y necesitados”, concluye el comunicado.