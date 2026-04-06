El guiño de Cornejo a Ulpiano y las nuevas críticas a los hermanos Félix por la autonomía municipal

El gobernador radical Alfredo Cornejo aprovechó este lunes para profundizar las críticas y el enfrentamiento que mantiene con los hermanos Félix (los peronistas Emir y Omar) por las autonomías municipales, que se discutirán a través de una enmienda de la Constitución Provincial. Pero además, dio un guiño en clave político al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien comenzó a trazar desde hace algún tiempo el camino de su carrera por la gobernación, en 2027.

La situación política en Mendoza es compleja, a sabiendas que el radicalismo pretende mantener el poder que concentra desde el 2015. Aquí aparecen figuras dentro del cornejismo y que actúan actualmente en el gabinete, como el caso de Tadeo García Zalazar (Educación) o Natalio Mema (Gobierno), entre otros.

Sin embargo, la escalada de Suarez -que si bien tiene buena relación con Cornejo no es un "puro"- en su proyección todo esto se da en medio de una tensión con los libertarios, que son aliados políticos, pero que posiblemente en 2027 tengan también intenciones de competir detrás de la figura del diputado Luis Petri, uno de los mendocinos con mejor imagen dentro del mundo Milei.

En este caso, este lunes Cornejo participó del acto de entrega de pistolas de baja letalidad (Taser 7) al municipio de la Ciudad de Mendoza, y puso de ejemplo la gestión de Ulpiano Suarez dentro de lo que corresponde a los trabajos en la comuna para intentar garantizar seguridad a los vecinos.

De esta forma, el gobernador polemizó con los sanrafaelinos Félix dentro de la discusión por las autonomías municipales, y ponderó el trabajo que realiza el intendente capitalino, sobre todo con la inversión en seguridad y en este caso con la compra de las pistolas Taser. Una suerte de win-win para el exsubsecretario de Modernización en la primera gestión de Cornejo, quien pretende -entre otras- obtener a futuro el aval del mandatario para ser el candidato "oficial" del radicalismo.

cornejo suarez casado entregan pistolas taiser (10) Alf Ponce Mercado / MDZ

"Capital se ha comprometido con inversión propia y estamos abiertos a hacerlo con otros municipios. Hay muchos que están comprometidos con la tarea de prevención, como Godoy Cruz, Luján, Guaymallén, Las Heras… pero la Capital lleva la delantera con esto, con la instalación de muchísimas cámaras más centros de monitoreo y el resto de tareas por la seguridad", marcó Cornejo en su discurso inicial, y que luego destacó también en diálogo con los medios de comunicación.

"Pour la galerie"

En resumen, Cornejo aseguró que la discusión respecto a la autonomía municipal y las quejas del peronismo en San Rafael son "estériles" en términos de que, a fin de cuentas, se llegará a la consagración de la autonomía para los 18 municipios con la eventual reforma constitucional. Recordemos que toda la polémica se ha dado mientras el gobierno ha presentado una medida en la Suprema Corte en contra del proceso de autonomía iniciado en San Rafael por "conflicto de poderes" y eventuales "irregularidades".

Desde San Rafael, mientras tanto, aseguran que Cornejo y compañía han "variado" su opinión respecto a la importancia o no de la autonomía municipal, y que busca contrarrestar y hacer perder efecto de la iniciativa peronista en la Legislatura.

cornejo suarez casado entregan pistolas taiser (8) Alf Ponce Mercado / MDZ

Al margen de esta polémica, el radical disparó contra el peronismo sanrafaelino al indicar que su búsqueda de autonomía es "pour la galerie" y que en realidad deberían seguir -en su opinión- ejemplos de otros municipios, como el caso de Capital u otras comunas, que han avanzado y se han abocado a otro tipo de temas y problemáticas, tales como la seguridad.

"Hay municipios que avanzaron en aceptar desafíos autónomos reales y Capital lo ha hecho. Se expone, como ahora, al uso de un arma no letal. Se ha animado y es digno de destacar y le va a dar al microcentro un estándar mayor al municipio", consideró Cornejo.

Pero también habló de "contrastes" con otros municipios y recordó un conflicto en su primera gestión con San Rafael y La Paz, ambas comunas peronistas (Emir Félix y Fernando Ubieta respectivamente), con una reforma de la ley de tránsito, donde se dispuso que los municipios se harían cargo con sus trabajadores de tránsito de los accidentes viales sin heridos en zonas urbanas, y no los policías de la provincia, como se hacía anteriormente.

"Tienen suspendida la ley y la Suprema Corte aún no resuelve. El resto de las comunas atiende los accidentes de tránsito sin lesionados en zonas urbanas, pero San Rafael y La Paz no", planteó.

Y agregó: "Lamentablemente la Corte nunca lo resolvió, es injusto e ineficaz. En San Rafael hay accidentes en el ejido urbano sin heridos y tiene que ir la policía, utilizando recurso humano cuando los policías podrían estar en tareas de prevención".