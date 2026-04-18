Colegio de Abogados: acusaciones cruzadas en la recta final de la elección

Hay dos listas que se presentarán el próximo miércoles 22 de abril en la elección del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial. Pero también hay tensiones y acusaciones cruzadas.

Hay un listado oficialista y otro opositor. El primero, que conduce el Colegio de Abogados y Procuradores hace muchos años , lleva como candidata a presidenta a Alejandra Natalia Lanci y el opositor, APA- Alternativa Profesional Autónoma- postula a Alejandro Poquet como principal candidato. Las elección es para la Primera Circunscripción Judicial, que tiene la mayor cantidad de profesionales.

Desde la lista opositora acusan a Landi de presentarse como aspirante a la presidencia a pesar de haber rendido un concurso para ser jueza . El oficialismo admite que rindió el examen, que no está abierta aún la vacante, y ponen algunos ejemplos pasados: Julio Gómez actual ministro de la Corte y reciente nombrado presidente del Consejo de la Magistratura, había sido autoridad del Colegio de abogados como así también el exjuez supremo Alejandro Pérez Hualde.

"No se está usando el Colegio como trampolín para ir a la Justicia, por el contrario, tiene que ver con la trayectoria de una persona que esté dónde esté", aseguran. Landi, actualmente es parte de la asesoría de Gobierno de la Provincia. Su cargo lo obtuvo por concurso hace 26 años.

A Poquet, la lista oficialista le reclama no haberse preocupado nunca por el Colegio, no haber participado en actividades y que ahora, "se puso al día con las cuotas" porque "emergió como candidato". APA, en cambio, tiene como bandera que la institución deje de ser "funcional al Poder Ejecutivo Provincial".

El Colegio no es un simple colectivo de profesionales de la abogacía. Incide en la vida democrática de la Provincia ya que elige a los representantes abogados en el Consejo de la Magistratura que es el órgano constitucional que participa en el proceso de selección de los jueces, su suspensión y remoción. Además, tiene opiniones sobre normas que se debaten en la Legislatura y además, su Tribunal de Cuentas tiene el poder de quitarle la matrícula o sancionar a los abogados si consideran que su conducta lo amerita.

Foto: Colegio de Abogados y Procuradores Foto: Colegio de Abogados y Procuradores

La campaña antes de la elección y los avales

APA hizo una campaña fuerte, con propuestas pero también apuntando directamente al oficialismo. Los últimos prefirieron el bajo perfil y están entusiasmados con lo que ocurrió con el cierre de listas: consiguieron 799 avales mientras que la oposición logró 305. Esos números son leídos por un gran sector de los abogados como anticipatorios de lo que podría ocurrir el miércoles 22.

El postulante a vicepresidente que acompaña a Landi es Claudio Esteban Tejada, abogado vinculado al ámbito de las aseguradoras y con producción habitual en temas de derecho civil y comercial. Durante este período integró el Tribunal de Ética.

Para el directorio, María de los Ángeles De Blasis figura como candidata a vocal titular. Especializada en derecho laboral, es reconocida por su participación en espacios vinculados al fútbol femenino, donde fue una de las impulsoras de los primeros equipos que comenzaron a competir en torneos nacionales. En 2021 también ocupó cargos dentro del Colegio.

En el Tribunal de Ética, Sebastián Sosa busca renovar su lugar. Se desempeña como abogado laboralista y, en paralelo, es árbitro de rugby. En esa misma línea, también intentan continuar María Laura Vainilla —con trayectoria militante en Franja Morada de la UNCuyo— y Pablo de Rozas, docente de derecho internacional privado y actual integrante del organismo.

Dentro de la lista oficialista aparece Poquet, socio fundador de Poquet Abogados. Es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Cuyo. Se desempeña como profesor titular en materias como Introducción al Derecho Penal, Derecho Penal Parte General y Derechos Humanos y Garantías. Entre sus cuestionamientos, se menciona su cercanía con el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, referente de una visión garantista del derecho penal orientada a limitar el poder punitivo del Estado.

En el ámbito de la gestión pública, fue subsecretario de Justicia y jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza durante la administración de Arturo Lafalla, además de desempeñarse como jefe de Gabinete en la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Como candidata a vicepresidenta lo acompaña Susana Claudia Stefanelli, abogada de familia que integró el grupo de abogados autoconvocados que en 2021 se opusieron a la implementación del expediente digital. También fue precandidata a senadora por Compromiso Federal.

En la nómina, el primer candidato a vocal es Gustavo Gaido Arenas, abogado penalista egresado de la UNCuyo y exprecandidato a diputado provincial por Cambia Ya, espacio que en 2021 formó parte de Cambia Mendoza con participación del sector empresario.

Finalmente, para el Tribunal de Ética se postulan Emilio Gustavo Colombo y Laura Martínez.