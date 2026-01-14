Renovación del Acceso Este: el Gobierno provincial permitirá que Guaymallén administre los semáforos

Mendoza está en vísperas de una de las obras más importantes de los últimos años, en cuanto al impacto real que tendrá en la cotidianeidad: la refuncionalización del Acceso Este con el agregado de una tercera trocha en un largo tramo.

Dicho impacto no será solo una vez finalizada, sino que los más de 120 mil vehículos que la transitan por día se verán afectados durante el plazo de construcción, que será de 30 meses, según el proyecto. Para eso, el Gobierno de Mendoza y los municipios de Maipú y Guaymallén ya vienen trabajando de manera conjunta para eficientizar el tráfico por las colectoras y garantizar la seguridad en los cruces.

Este martes, la Provincia firmó un convenio con el municipio de Guaymallén que conduce el intendente Marcos Calvente, mediante el cual buscan "optimizar el mantenimiento y la operación de la red semafórica provincial" en esa comuna, para "acompañar" las obras de refuncionalización de la Ruta 7.

En concreto, la Provincia la cede al municipio la posibilidad de intervenir rápidamente y de manera directa en las reparaciones menores de la red de semáforos , así como controlar las frecuencias y adaptar los sistemas a los desvíos que están programados por los cortes que se implementen en el marco de las obras. Señalaron, "siempre bajo el asesoramiento y control técnico de la Subsecretaría de Transporte".

La iniciativa le otorga al municipio más fluidez y competencia para intentar agilizar el tránsito sobre todo en la primera etapa, la más crítica, que va desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González.

Además, el acuerdo contempla la incorporación de sistemas de semaforización con tecnología de monitoreo y sincronización remota, lo que permitirá optimizar la coordinación entre Mendoza y el municipio, y anticipar contingencias.

acceso este tirasso guaymallen Gobierno de Mendoza

Los trabajos en conjunto con Maipú

Avanzando hacia el este con la obra, el Gobierno de Mendoza también trabaja junto al Municipio de Maipú. La semana pasada avanzaron sobre las obras de arreglo del Acceso Este y además se publicaron los pliegos provisorios (y abrieron los sobres) para la pavimentación de las laterales Norte y Sur del Acceso Este, en el tramo comprendido entre las calles Arturo González y Lamadrid.

Lo relevante es que, por un lado, estas colectoras servirán de calles alternativas mientras esté en curso la obra del Acceso Este. Y por otro, porque en el futuro ya quedará consolidada como una alternativa propia al mencionado Acceso Este, que se verá fuertemente descentralizado también con la Variante Palmira. Más aún considerando que la ex Ruta 7 tendrá peajes.

acceso este housey guaymallen Gobierno de Mendoza

La intervención contempla una mejora integral de calzadas, estructura modular urbana, infraestructura hidráulica complementaria y medidas de seguridad vial. El proyecto cuenta con financiamiento mixto, el Gobierno provincial aportará el 70% del total mientras que el municipal el 30% restante.

En paralelo, la licitación de la traza principal del Acceso Este dio un paso decisivo con la apertura de sobres para la reconstrucción del primer tramo (también entre Lamadrid y Arturo González). Esta obra se hará en siete tramos.