Profesionalizar la atracción de inversiones: una urgencia para el desarrollo provincial

La recuperación económica de Argentina no depende solo de variables macro o de decisiones nacionales. Una parte creciente de las oportunidades —y de los desafíos— se juega en las provincias . En un mundo donde territorios y regiones compiten activamente por inversiones , empresas , talento y proyectos estratégicos, las provincias argentinas necesitan dar un salto cualitativo: pasar de esfuerzos dispersos a estrategias profesionales de atracción de inversiones .

Hoy los principales componentes de las exportaciones argentinas provienen de recursos administrados por las provincias . Muchas cuentan con sectores dinámicos, clusters tecnológicos emergentes, infraestructura relevante y capital humano especializado.

Sin embargo, la posibilidad de transformar esos activos en empleo , innovación y divisas depende de una pieza central: la capacidad institucional para promover inversiones.

La evidencia internacional es clara. Las jurisdicciones que logran atraer proyectos de alto impacto no solo ofrecen condiciones productivas competitivas; sobre todo cuentan con agencias profesionales de promoción de inversiones capaces de identificar oportunidades, generar confianza en los inversores , articular con el sector privado local, simplificar trámites y acompañar proyectos desde el interés inicial hasta su instalación efectiva.

En Argentina, muchas provincias han avanzado en esta agenda, pero aún persisten brechas significativas: estructuras institucionales débiles, roles poco definidos, ausencia de sistemas de información confiables, escasa capacidad de análisis sectorial, y equipos pequeños con mandatos demasiado amplios.

Estas limitaciones reducen la competitividad provincial en un entorno global donde la competencia por inversiones es cada vez más técnica y sofisticada.

Para contribuir a cerrar esta brecha, desde el Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG), con apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), presentamos recientemente la nueva publicación Bases para el fortalecimiento de capacidades provinciales en promoción de inversiones.

Esta guía se basa en la experiencia empírica y académica acumulada por el CIG, y busca constituirse como una contribución adicional para acompañar el trabajo conjunto con las provincias argentinas.

La publicación identifica los elementos esenciales de una agencia profesional: una gobernanza clara y con liderazgo político; planificación estratégica basada en evidencia; especialización sectorial para detectar oportunidades reales; articulación fluida con empresarios, cámaras e instituciones del conocimiento; acompañamiento a inversores durante todo el ciclo del proyecto; y mecanismos de medición de resultados que permitan ajustar estrategias y mejorar el impacto económico.

En un contexto donde la inversión extranjera directa global se orienta hacia sectores vinculados a la transición energética, la economía del conocimiento, la agroindustria de alto valor agregado y las manufacturas avanzadas, las provincias argentinas tienen una oportunidad única.

Pero capitalizarla requiere instituciones preparadas, procesos claros y equipos capaces de convertir el interés de un inversor en un proyecto concreto.

La atracción de inversiones ya no es una tarea accesoria. Es una política económica estratégica. Profesionalizarla es indispensable si queremos que las provincias generen empleo de calidad, impulsen sectores innovadores y aumenten su capacidad exportadora.

* Juan Usandivaras. Investigador senior del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones de la Universidad Austral.