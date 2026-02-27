IOL Inversiones reafirma su enfoque integral en la gestión del patrimonio

IOL Inversiones -la plataforma digital que ya superó los dos millones de clientes- destaca su unidad de Wealth Management , enfocada en brindar asesoramiento y soluciones a medida para distintos perfiles de inversores.

La conversación cobra especial relevancia en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los encuentros más importantes para el ecosistema empresario y productivo de Mendoza. Allí, empresarios, productores e inversores de la región se reúnen para intercambiar perspectivas sobre el escenario económico.

“Hoy los usuarios no solo buscan alternativas de corto plazo para rentabilizar sus inversiones; también quieren entender, planificar y tomar decisiones con respaldo profesional pensando en su futuro financiero. Desde la jubilación hasta la construcción de un patrimonio de largo plazo, Wealth Management se convierte en ese espacio intermedio entre la autogestión y una planificación estratégica”, señala Enrique Chimeno, Commercial Manager de IOL.

El equipo de Wealth Management detectó un fuerte incremento en consultas vinculadas a:

En plazas con fuerte perfil empresario como Mendoza, estas estrategias comienzan a ganar cada vez más relevancia entre quienes buscan diversificar sus inversiones y proyectar el crecimiento de su patrimonio en el largo plazo.

Cada usuario del segmento accede a portafolios diseñados a medida según su perfil de riesgo -conservador, moderado o agresivo- junto atención y asesoramiento personalizado para la gestión de su portafolio, para ajustar la estrategia en función del contexto macro y los movimientos del mercado de capitales.

Además del acompañamiento uno a uno, los clientes de Wealth Management acceden a espacios de networking y webinars exclusivos con economistas, traders y especialistas del ecosistema financiero, que les permiten ampliar su educación financiera y potenciar su toma de decisiones.

A 25 años de su lanzamiento, IOL Inversiones consolida así un segmento pensado para quienes necesitan mayor profundidad de análisis y un seguimiento profesional para transitar 2026 con mayor previsión, orden y claridad financiera.

Para más información sobre IOL Inversiones y su propuesta de Wealth Management, ingresar en sus plataformas oficiales.