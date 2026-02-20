Las inversiones que mira el mercado tras quedar habilitadas las Alysc a recibir los dólares del colchón
El Gobierno permitió a los brokers a captar los dólares que se encuentras fuera del sistema. El mercado recalibra sus inversiones.
El Gobierno habilitó los depósitos en efectivo en cuentas bancarias de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), con el objetivo de impulsar el ingreso de los dólares del colchón. De esta manera, el mercado calibra sus inversiones.
El equipo económico necesita que circulen esos dólares para lograr remonetizar la economía. Así, el freno a la emisión de pesos no condiciones la actividad económica. Así, el oficialismo suma canales para promover el uso de las divisas que se encuentran fuera del sistema, y que algunas entidades bancarias se resisten a implementar.
La Resolución 1108 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció que los inscritos en el Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias puedan ingresar dólares que están fuera del sistema financiero al mercado de capitales o a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs), y los brokers se lanzaron a la caza de las divisas que los ahorristas tienen en los colchones.
Los activos que mira el mercado para los dólares del colchón
Como primera inversión fueron exhibidos los CEDEARs de ETFs, que son fondos que cotizan en la bolsa igual que una acción, pero cuya función es replicar un índice (como las 500 empresas más grandes de EEUU) o una materia prima (como el oro), de acuerdo con el reporte al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
"Si las acciones individuales son los jugadores, un ETF es el equipo completo (o incluso la liga entera). Invertir en ellos es la forma más simple, eficiente y profesional de diversificar portafolio sin necesidad de ser un experto en balances contables", expresó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.
Cedears
Desde el broker explicaron que comprar un CEDEAR de ETF equivale a una "canasta" de activos, su diversificación es instantánea: "Si a una empresa del grupo le va mal, el impacto en el capital colocado es mínimo porque tiene cientos de otras empresas respaldándola", sostuvo.
Los cuatro pilares desarrollados para el primer portafolio son:
- SPY (S&P 500): al operar este CEDEAR, se invierte en las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos. Es el activo favorito de los inversores de largo plazo (incluyendo a Warren Buffett), ya que combina los sectores más sólidos de la economía más grande del mundo en un solo instrumento.
- QQQ (Nasdaq 100): este fondo sigue a las 100 compañías tecnológicas más importantes, como Microsoft, Nvidia y Amazon. Es la opción ideal para quien busca exposición directa a la revolución de la Inteligencia Artificial, el software y el crecimiento "tech" que lidera los rendimientos actuales.
- GLD (Oro): este ETF replica el precio del oro físico. En un contexto como el de este inicio de 2026, con incertidumbre geopolítica y volatilidad en las tasas, el GLD actúa como un seguro para el capital, protegiendo el valor de los ahorros cuando el resto de los activos tiembla.
- DIA (Dow Jones): la opción para el inversor conservador. Agrupa a las 30 empresas industriales líderes de EEUU (las famosas "Blue Chips"). Tienen décadas de historia, balances robustos y una trayectoria de estabilidad con lo que suelen sufrir menos ante las correcciones del mercado.