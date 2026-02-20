Las inversiones que mira el mercado tras quedar habilitadas las Alysc a recibir los dólares del colchón

El Gobierno permitió a los brokers a captar los dólares que se encuentras fuera del sistema. El mercado recalibra sus inversiones.

El Gobierno habilitó los depósitos en efectivo en cuentas bancarias de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), con el objetivo de impulsar el ingreso de los dólares del colchón. De esta manera, el mercado calibra sus inversiones.

El equipo económico necesita que circulen esos dólares para lograr remonetizar la economía. Así, el freno a la emisión de pesos no condiciones la actividad económica. Así, el oficialismo suma canales para promover el uso de las divisas que se encuentran fuera del sistema, y que algunas entidades bancarias se resisten a implementar.

La Resolución 1108 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció que los inscritos en el Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias puedan ingresar dólares que están fuera del sistema financiero al mercado de capitales o a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs), y los brokers se lanzaron a la caza de las divisas que los ahorristas tienen en los colchones.

Los activos que mira el mercado para los dólares del colchón Como primera inversión fueron exhibidos los CEDEARs de ETFs, que son fondos que cotizan en la bolsa igual que una acción, pero cuya función es replicar un índice (como las 500 empresas más grandes de EEUU) o una materia prima (como el oro), de acuerdo con el reporte al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

"Si las acciones individuales son los jugadores, un ETF es el equipo completo (o incluso la liga entera). Invertir en ellos es la forma más simple, eficiente y profesional de diversificar portafolio sin necesidad de ser un experto en balances contables", expresó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.