Revés para Donald Trump: la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que la imposición de aranceles es ilegal

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , finaliza la semana con una noticia inesperada y que augura escalar un conflicto con otro de los poderes del Estado. La Corte Suprema de Justicia de ese país dictaminó que el mandatario violó la ley federal al imponer de forma unilateral aranceles generalizados a todos los países.

Se trata de una dura derrota de la política exterior de la administración republicana y en especial de la política y la agenda económica del presidente Trump.

El Gobierno anunció inicialmente la fuerte suba de aranceles a 185 países el pasado 2 de abril, al que el propio presidente Trump llamó el "Día de la Liberación". Desde allí comenzó a negociar caso por caso pero en todos los casos "encareció" el ingreso de productos importados al mercado norteamericano.

La principal sorpresa estuvo dada por el hecho de que este revés es el primero que le propina la Corte Suprema, considerada por los analistas como de perfil conservador, en los que va del segundo mandato del magnate del real estate. Hasta ahora había fallado en diversas cautelares referidas a temas de inmigración, recortes del gasto público y despidos de funcionarios de agencias independientes, reseñó la cadena CNN.

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió John Roberts, presidente de la Corte Suprema, en representación de la posición mayoritaria.

“A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”, remarcó el fallo, que consiguió el apoyo de los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, además de Roberts, a los que se unieron los tres jueces progresistas, conformando la mayoría. Por su parte, los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh firmaron por la negativa.

Facultades delegadas

El fallo consideró, además, que la apelación a la emergencia que fundamenta la medida del Ejecutivo, el tribunal sostuvo que "es insuficiente".

Lo que está en el fondo de la cuestión es el otorgamiento de facultades del Congreso a la administración federal. Al respecto, el juez Roberts destacó: “Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con restricciones rigurosas. No hizo ninguna de las dos cosas en este caso”.

Y dio un paso más. “No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores”, escribió Roberts. “Solo reivindicamos, como debemos, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de ese papel, sostenemos que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por las siglas en inglés) no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

Montaña de dólares

Ahora empieza otro partido, además de la pulseada entre la Casa Blanca y la Corte, y es qué va a pasar con la cifra multimillonaria que la administración ya cobró a los importadores desde abril.

Según cifras oficiales hasta el 14 de diciembre, esto es en poco más de ocho meses, el gobierno federal había recaudado US$ 134.000 millones en los aranceles -ahora impugnados- correspondientes a pagos hechos por más de 301.000 importadores diferentes.

Los datos fueron recabados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), y constan en un documento presentado recientemente por la agencia ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.