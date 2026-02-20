Festival Arcana: la movida electrónica crece en Mendoza con un fuerte impacto económico

Al mejor estilo Ibiza, Berlín o Miami, Mendoza desde hace algunos años se está consolidado como el destino más importante para la movida electrónica en Sudamérica. A todos los atributos que ya tiene la provincia, con el turismo, el vino y la gastronomía, en el último lustro se han sumado eventos de despliegue internacional que se destacan por su fuerte impacto económico .

Es que más allá del despliegue y prestigio cultural que aportan este tipo de actividades, se trata de un segmento que destaca por el alto poder adquisitivo de su público, y año a año va sumando adeptos. En este marco aparece el Festival Arcana , que este fin de semana promete romper todos los récords desde su realización con una convocatoria de unas 25.000 personas.

De la mano de la performance de reconocidos DJs internacionales como Rufus Du Sol y Nick Warren como headliners y otros destacados como Arodes o Colyn, el evento que se realizará entre el 21 y 22 de febrero en Lomas del Malbec, Luján de Cuyo, el Festival Arcana proyecta superar las más de 12.000 personas que participaron en la edición anterior que se destacó con casi 24 horas de música sin parar con Michael Bibi a la cabeza.

Un detalle más que positivo para Mendoza es que este evento vinculado a la economía naranja no solo genera ingresos por su convocatoria, sino que tiene un fuerte impacto en el turismo y las actividades relacionadas, como gastronomía, alojamientos, traslados, etc. Es que un gran porcentaje de las 25.000 personas que se esperan no son residentes de la provincia.

Con entradas generales, vips y mesas (relacionadas con clientes de un alto nivel adquisitivo y grandes consumos) que van al día de hoy desde los $100.000, la producción de un evento de esta magnitud implica una inversión de más de $700 millones.

Como adelantaron desde la organización del Festival Arcana, la demanda de tickets para ambas fechas se distribuye en público nacional, con un fuerte impacto de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, e internacional, con visitantes de España, Brasil y Chile, principalmente.

Esto se ve directamente en el nivel de reservas en los alojamientos de la zona, muchos de ellos ya con ocupación al 100% o en la demanda de traslado. Por ejemplo, un establecimiento como Chozos Resort (Luján de Cuyo), ganador de una Llave Michelin y con tarifas en dólares cercanas a los US$ 450 en promedio para sus servicios más básicos, desde hace ya dos semanas cuentan con un sold out para esta fecha.

Otro detalle que deja muestra del impacto económico y el nivel adquisitivo de este tipo de eventos es el movimiento registrado en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo sobre vuelos privados. Aunque todavía no hay cifras finales sobre la cantidad de aviones que llegarán a Mendoza este fin de semana, en ediciones anteriores se ha llegado a triplicar la cantidad de arribos de este tipo en la provincia.

arcana portada

Arcana: la consolidación de una marca

Nacido hace ya tres años en Mendoza, el Festival Arcana se sigue consolidando como una de las citas más importantes dentro de la movida electrónica, no solo en la provincia y el país, sino en toda la región. Junto a otros eventos como el Sunset Trip de Hernán Cattaneo -convertido en un clásico de diciembre- o Las Palapas -ya un lugar de culto para los amantes de la música electrónica-, ambos realizados en Potrerillos, ha logrado consolidar la fiebre por este género en la provincia.

Inicialmente centrada en la previa de la realización de la Fiesta de la Vendimia, en este tiempo ha logrado expandirse con diferentes ediciones y hasta exportando el formato a Punta del Este, donde se ha transformado en una de las citas obligatorias en la temporada de verano esteño.

arcana interior 2

La importancia de medir los resultados

Dada la magnitud que año a año vienen demostrando este tipo de eventos, la Municipalidad de Luján de Cuyo tomó recientemente la decisión de medir el impacto económico junto a la Universidad Champagnat. La medida permitirá medir, analizar y sistematizar el impacto social, cultural y económico de los shows y actividades artísticas que se realizan en el departamento.

Pese a que todavía no se cuentan con datos oficiales del derrame económico que tendrá esta nueva edición del Festival, de acuerdo a los cálculos realizados desde la comuna, en ediciones anteriores la movida electrónica ha dejado más de un millón de dólares en concepto de alquileres, servicios, prestaciones, gastronomía, etc.

“Nuestro compromiso con la cultura es irrenunciable, define nuestra identidad. Pero también tenemos que aplicar una buena administración para que cada peso tenga su mayor impacto. Y ahora lo que estamos haciendo es medir”, comentó Esteban Alassino, intendente de Luján de Cuyo.

Y agregó: “Somos la única municipalidad que tiene una Agencia Promoción Cultural, que articula con el sector privado, que busca que la identidad no se pierda pero al mismo tiempo haya una mejor disposición de los recursos y una mejor oferta de actividades para Mendoza y el Oeste argentino”.

El convenio firmado entre la universidad y el municipio establece la implementación de un proyecto de evaluación del impacto de las actividades culturales impulsadas por la Agencia de Promoción Cultural del Municipio, con el objetivo de fortalecer la profesionalización del sector y consolidar políticas públicas con resultados concretos y medibles.

Además, el acuerdo promueve un esquema de articulación público-privada sostenible, poniendo en valor los conceptos de Economía Naranja y mecenazgo, y fomentando el acompañamiento del sector privado en iniciativas culturales estratégicas para el desarrollo local, como lo es el Festival Arcana.