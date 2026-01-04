Todos los Sociales y fotos de Arcana Punta del Este 2026: la fiesta más top del verano

Arcana Experience tuvo su edición 2026 en Punta del Este con un evento diurno en donde la conexión con la naturaleza, la arquitectura de vanguardia y el arte increíble se amalgamaron para generar el evento más cool de la temporada veraniega esteña.

La experiencia, que comenzó a las 17 horas y que se extendió hasta la medianoche, transcurrió en el Museo Fundación Pablo Atchugarry , ubicado en la Ruta 104 KM 4,5, en el departamento de Maldonado, muy cerca de Manantiales y José Ignacio. Este espacio, en donde el arte convive con la naturaleza y está enmarcado en paisajes cautivantes, es desde el año pasado el escenario perfecto para que se produzca una comunión entre almas que disfrutan de la música, el arte y la buena energía.

El dúo suizo Adriatique , referente global en la música electrónica, fue el plato fuerte del evento, y se transformaron en los responsables de hacer bailar a todos los presentes con un set extendido de varias horas. Con su característico estilo que combina techno y house melódico, Adrian Shala y Adrian Schweizer cautivaron a todos con una experiencia sonora inmersiva.

Es que los Adriatique han participado en los principales festivales de música electrónica del mundo, incluidos Awakenings, Tomorrowland y Ultra Music Festival. Su innovadora propuesta ha sido destacada en plataformas como Boiler Room y Cercle, donde han ofrecido sets icónicos.

Shala y Schweizer son referentes en el mundo de la música electrónica por su capacidad de mezclar ritmos hipnóticos y profundos: "Ambos entregaron una performance destacada y desde ya te digo que este entorno, con el atardecer uruguayo entre lagos y naturaleza exuberante añadió un toque especial: este día nos quedará en la retina", comentó una joven brasileña a MDZ en perfecto castellano.

Además de Adriatique, el evento contó con la actuación del argentino NIM, que presentó una selección vibrante y energética; marcando el pulso de lo que fue una jornada memorable.

El formato de Arcana Experience es único, ya que garantiza una atmósfera íntima y exclusiva. Los asistentes pueden disfrutar de música de clase mundial en un espacio rodeado de espejos de agua y un entorno natural impresionante en donde la vegetación nativa reina.

Música electrónica, misticismo, y toda la magia que rodea a este festejo integral de sentidos. Es que es interesante resaltar que la peculiar curaduría musical de Arcana entrega una propuesta de música con un sonido nuevo y fresco que te hace bailar y se deja escuchar fácilmente. Esto satisface a oídos experimentados, y también invita a nuevos oyentes a acercarse y dejarse seducir por los ritmos que marcan tendencia en el mundo.

Mirá las imágenes de Arcana Experience

