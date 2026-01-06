Un lugar icónico de Punta del Este, una estrella del fútbol y una cena exclusiva

El exclusivo encuentro fue en Enjoy Punta del Este. MDZ accedió a los detalles de un momento súper premium. En la nota, los detalles.

Punta dle Este nos acostumbra a fiestas multitudinarias, eventos con cientos de invitados, pero también encuentros más privados y con mucha exclusividad. En el marco de una edición especial de Wine Dinner, el reconocido futbolista Edinson Cavani, presidente y fundador de Grupo CAVANI, protagonizó una velada en la que se pudieron degustar los vinos premium de CAVANI Wines.

IMG_7289 Edinson Cavani fue el anfitrión de un momento especial. Cavani y Enjoy: anfitriones de una noche inolvidable La propuesta consistió en un menú de cuatro pasos, maridados con los vinos premium de CAVANI Wines, realizado por la chef ejecutiva de Enjoy Punta del Este, Magali O´Neill. El encuentro contó con la participación especial del destacado exfutbolista Sergio Goycochea como presentador, además del CEO de Grupo CAVANI, Pablo Fernández, junto al resto del directorio de la organización, en una velada que reunió a referentes del mundo empresarial, vitivinícola y cultural de Uruguay.

IMG_7296 Sergio Goycochea junto a Cavani. También acompañaron los reconocidos productores locales, Marcos Carrau (Bodegas Carrau) y Álvaro Giacobbe (Finca Giacobbe), cocreadores de los vinos premium de CAVANI Wines, junto a Edinson Cavani.

IMG_7292 El menú fue delicioso, pero el vino fue protagonista. “Estar presentes en la Wine Dinner de Enjoy Punta del Este con nuestros vinos premium, para nosotros es mucho más que una oportunidad de mostrar lo que hacemos; es el reflejo de nuestro propósito de unir tradición, innovación y el talento uruguayo en cada experiencia”, expresó Pablo Fernández.